Fincantieri, concluso con successo l'aumento di capitale

Fincantieri: concluso il periodo di offerta in opzione dell'aumento del capitale con un totale di 396 milioni di euro

Fincantieri annuncia di aver concluso il Periodo di Opzione agli azionisti delle massime n. 152.419.410 azioni ordinarie Fincantieri di nuova emissione, con abbinati gratuitamente altrettanti warrant Fincantieri 2024-2026, rivenienti dall’aumento di capitale deliberato in data 11 giugno 2024 dal Consiglio di Amministrazione della società per un importo massimo complessivo pari a 396 milioni di euro, a valere sulla delega conferita all’organo amministrativo dall’Assemblea straordinaria degli azionisti di Fincantieri in pari data.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato in data 24 giugno 2024 e conclusosi l'11 luglio 2024, sono stati esercitati n. 167.996.020 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 151.196.418 nuove azioni, pari a circa il 99,2% del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a 396.134.615,16 euro. Contestualmente, sono stati assegnati gratuitamente n. 151.196.418 warrant.

L’azionista di maggioranza CDP Equity, in esecuzione degli impegni di sottoscrizione della quota di sua spettanza dell’aumento di capitale assunti in data 9 maggio 2024, ha sottoscritto n. 109.094.724 nuove azioni per un controvalore complessivo pari a 285.828.176,88 euro.

I rimanenti n. 1.358.880 diritti di opzione non esercitati - che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 1.222.992 nuove azioni, pari a circa lo 0,8% del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a 3.204.239,04 euro - saranno offerti in Borsa da Fincantieri, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del Codice Civile, nelle sedute del 15 luglio 2024 e del 16 luglio 2024, salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei diritti inoptati. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario coordinerà l’offerta in borsa dei diritti inoptati che saranno offerti su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana, con codice ISIN IT0005599896.

Nel corso della seduta del 15 luglio 2024 sarà offerto l’intero quantitativo dei diritti inoptati e nella seduta del 16 luglio 2024 saranno offerti i diritti inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente, che attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle nuove azioni, al prezzo di 2,62 euro per nuova azione, nel rapporto di n. 9 nuove azioni ogni n. 10 diritti inoptati acquistati. Per ogni nuova azione sottoscritta sarà abbinato gratuitamente un warrant.

L’esercizio dei diritti inoptati acquistati nell’ambito dell’offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle nuove azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli: (i) entro e non oltre il 16 luglio, con pari valuta, nel caso in cui l’offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei diritti inoptati nella seduta del 15 luglio 2024, o (ii) entro e non oltre il 17 luglio, con pari valuta, nel caso in cui i diritti inoptati non siano integralmente venduti nella prima seduta e l’offerta in Borsa si chiuda il 16 luglio 2024.

Le nuove azioni sottoscritte entro la fine dell’offerta in Borsa (con abbinati i warrant) saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei diritti inoptati con disponibilità in pari data.

Si ricorda, inoltre che BNP PARIBAS, Intesa Sanpaolo, Jefferies GmbH, J.P. Morgan SE e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario, in qualità di Joint Global Coordinator, si sono impegnati, disgiuntamente tra loro e senza alcun vincolo di solidarietà, a sottoscrivere le nuove azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell’offerta in Borsa.

Si prevede che i warrant saranno negoziati su Euronext Milan, con codice ISIN IT0005599862, a partire dal 16 luglio 2024. I titolari dei warrant potranno richiedere di sottoscrivere (in qualsiasi momento, salvo quanto precisato nel relativo regolamento, a partire dal 1° settembre 2024 e fino al 30 settembre 2026, ovvero il termine di decadenza) n. 5 azioni ordinarie Fincantieri di nuova emissione, chiamate azioni di compendio, ogni n. 34 warrant esercitati, al prezzo di 4,44 euro per ciascuna azione di compendio.

Il Prospetto Informativo, unitamente all’avviso contenente le informazioni relative al prezzo di offerta e le ulteriori informazioni allo stesso connesse, è stato depositato presso CONSOB. Il documento è disponibile al pubblico sia sul sito web della società sia presso la sua sede legale.