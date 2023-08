Fincantieri, Giorgia Bazurli assume l'incarico di capo ufficio stampa

Fincantieri: Giorgia Bazurli nominata capo ufficio stampa

Giorgia Bazurli assume oggi l'incarico di capo ufficio stampa di Fincantieri sotto la direzione di Lorenza Pigozzi. Bazurli possiede una comprovata esperienza nel settore. In precedenza ha rivestito il ruolo di Responsabile delle Relazioni con i Media e della Comunicazione presso Comin & Partners; si è occupata inoltre di progetti ad alta complessità nel settore Difesa, Finanza, Banche, Trasporti, Energia. In passato ha fatto parte del team di comunicazione Jeep EMEA presso FCA (Stellantis) e ha gestito le relazioni pubbliche per i marchi locali presso Heineken.