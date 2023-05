Fincantieri guarda al futuro: nuovo branding e posizionamento strategico

Fincantieri rinnova la comunicazione del brand con "Future on board"

Fincantieri apre un nuovo capitolo della sua storia rinnovando la comunicazione del brand. Il Gruppo, leader mondiale nella navalmeccanica ad alta tecnologia e primo costruttore navale occidentale, ha infatti varato un ambizioso progetto di comunicazione, curato dalle agenzie Serviceplan Italia e Le Dictateur Studio, guidate rispettivamente da Stefania Siani e Federico Pepe, a cui sarà affidato il nuovo posizionamento strategico del gruppo.

Al centro del progetto una nuova ed evoluta equity story, sintetizzata dal nuovo claim “Future on board”, ispirato ai pilastri contenuti nel piano industriale 2023-2027: la progressiva espansione delle competenze distintive per la transizione verso la nave digitale e a emissioni zero, oltre al rafforzamento del business della cantieristica navale ad alto valore aggiunto nei settori cruise, difesa e off-shore. Il claim, che sostituisce il precedente “The sea ahead”, sancisce un momento di svolta per il Gruppo, che si apre a nuovi scenari, fortemente orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione energetica: un futuro a emissioni zero, grazie a carburanti green e nuove tecnologie nella propulsione, dove automazione, data management e intelligenza artificiale consentiranno una gestione sempre più efficiente dell’intero ciclo di vita della nave.

Per questo motivo, “Future on board” non rappresenterà un semplice slogan, bensì la sintesi dello scopo di Fincantieri, capace di incarnare la mission e la vision: portare a bordo il futuro significa per il Gruppo portare a bordo il meglio del Made in Italy, le sue competenze di design authority e system integrator e un capitale di oltre ventimila dipendenti diffusi in quattro continenti. Serviceplan Italia e Le Dictateur Studio supporteranno Fincantieri al branding e al nuovo posizionamento, allo sviluppo di campagne di comunicazione integrate, e all’armonizzazione di strategia e immagine su tutti i canali di comunicazione a livello mondiale.

“In qualità di leader mondiale nella cantieristica navale ad alta tecnologia, siamo certi che Serviceplan Italia e Le Dictateur Studio rappresentino il partner giusto per affrontare al meglio le sfide che ci attendono”, ha dichiarato Lorenza Pigozzi, Direttore della Comunicazione del Gruppo Fincantieri e Vicepresidente Esecutivo. “I prossimi anni saranno fondamentali per fondare espansione e crescita sulla nostra capacità di evolvere e portare a bordo il futuro. Un futuro che non rinnega, ma custodisce l’eredità di una storia lunga 230 anni e che intendiamo preservare. Siamo convinti che il nuovo progetto di comunicazione messo a punto potrà contribuire a rafforzare la nostra posizione competitiva e a definire la giusta strategia di comunicazione per il nostro piano industriale 2023-2027. Siamo entusiasti all'idea di poter portare avanti il nostro impegno a comunicare una nuova visione e un approccio strategico integrato” ha concluso.