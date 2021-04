Fondazione Francesca Rava, Glovo: insieme per una Pasqua solidale

Ordinando su Glovo i prodotti proposti dalla Fondazione Francesca Rava, si potrà sostenere il progetto SOS Spesa ed aiutare famiglie in difficoltà nella città di Milano

Quest'anno la Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus e Glovo, l’unica app che permette di ricevere e inviare qualsiasi cosa all’interno della città, renderanno ancora più speciale la Pasqua. Insieme per dare la possibilità ai cittadini di Milano di ordinare su Glovo i dolci pasquali proposti dalla Fondazione Francesca Rava, doni solidali il cui ricavato sarà devoluto al progetto SOS Spesa, in aiuto a tante famiglie in difficoltà della città.

Si potrà scegliere tra una vasta gamma di uova di cioccolato e confettate, colombe classiche, all’albicocca o all’arancia candita, ovetti in lattina e tante altre idee, come i graziosi coniglietti in stoffa colorata e galline decorative ripiene di cioccolatini e molto altro ancora per una Pasqua di condivisione e solidarietà.

Attraverso l’app di Glovo, nella sezione Shopping, si potrà accedere direttamente allo Store Solidale "Pasqua Fondazione Francesca Rava" e scegliere il prodotto che sarà recapitato direttamente al domicilio indicato, nella città di Milano.

“Siamo grati a Glovo per questa bellissima collaborazione a sostegno del nostro Progetto SOS Spesa nato in piena pandemia proprio per portare aiuto immediato a tante famiglie in difficoltà in tutta Italia”, afferma Mariavittoria Rava, Presidente Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus, che aggiunge: “L’emergenza Covid-19 ha ulteriormente aggravato la situazione economica e sociale già precaria, per questo abbiamo prontamente promosso progetti concreti come SOS Spesa grazie al quale abbiamo già sostenuto circa 50.000 persone tra famiglie in difficoltà, anziani soli e bambini accolti nelle case famiglie e comunità per minori. A Pasqua fate un doppio gesto d'amore: ordinando i nostri prodotti su Glovo, aiuterete anche tante famiglie in condizioni di disagio in tutta l'area metropolitana di Milano”.

"Glovo mette da sempre la propria tecnologia al servizio di iniziative solidali. Lo spirito della piattaforma è quello di mantenere e creare connessioni tra persone, comunità e organizzazioni, in un momento in cui le distanze possono essere accorciate anche grazie all’innovazione tecnologica”, dichiara Elisa Pagliarani, General Manager di Glovo Italia: “Siamo orgogliosi di essere riusciti a digitalizzare il tradizionale Mercatino di Pasqua della Fondazione, rendendolo "visitabile" a chi vorrà acquistare anche quest’anno i suoi prodotti".