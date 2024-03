Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald: celebrati i 25 anni di attività

Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald festeggia i 25 anni di attività: presentato il progetto 'Fratelli d’A-mare'

Oggi, presso l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia a Milano, si è svolto un evento straordinario per commemorare un traguardo significativo: i 25 anni di attività della Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald in Italia. L'evento, intitolato "Navigare verso il futuro-I 25 anni di Fondazione Ronald", ha offerto un'opportunità unica per riflettere sulle numerose iniziative messe in atto dalla Fondazione nel corso degli anni e per guardare al futuro con speranza e determinazione. Tra i partecipanti all'evento si sono distinti eminenti ospiti provenienti da diversi settori della società. L'Assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Elena Lucchini, ha fornito un contributo video, mentre diversi relatori hanno preso la parola per condividere le loro esperienze e visioni riguardo al lavoro della Fondazione.

Tra i relatori presenti, figurano personalità di spicco come Valerio Pedroni, Consigliere Comunale e Presidente della Commissione Speciale Economia Civile del Comune di Milano, Claudio Pedrazzini, Vice-presidente Vicario del CONI, Nicola Antonacci e Maria Chiara Roti, rispettivamente Presidente e Direttrice Generale di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia, Marco Scavone, Presidente dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia Milano, Francesca Lecci, Associate Professor of Practice di Government, Health and Not for Profit presso SDA Bocconi School of Management, e molti altri.

La giornata è stata arricchita dalle testimonianze speciali di persone toccate direttamente dall'opera della Fondazione, tra cui Elettra Benelli, una madre ospite della Family Room di Fondazione Ronald presso l’Ospedale Niguarda, Novella Calligaris, Presidente degli Olimpici Azzurri e Inviata Rai News 24, e Manuel Bortuzzo, un nuotatore paralimpico. L'anniversario della Fondazione è stato intitolato "25 anni di senso", a sottolineare l'importanza e il significato profondo del lavoro svolto dalla Fondazione nel corso degli anni. Attraverso le sue 5 Case Ronald e le 4 Family Room distribuite in varie città italiane, la Fondazione ha offerto supporto a oltre 54.000 bambini e famiglie, fornendo un sostegno cruciale alle famiglie italiane che affrontano i difficili percorsi di cura dei loro bambini.

“Siamo davvero orgogliosi di iniziare la celebrazione di questi nostri 25 anni di attività che ci hanno permesso di dare supporto e conforto a tante famiglie in Italia nel momento della malattia dei loro bambini. Siamo convinti che avere la famiglia accanto e collaborativa sia parte della cura di un bambino, questo è il Family Centered Care; per questo l’obiettivo del nostro lavoro è favorire l’alleanza ospedale, famiglia. E con le nostre Case e Family Room, vogliamo rimuovere gli ostacoli economici, la distanza, diamo spazi, ascolto, in modo da permettere ai bambini e ai loro genitori caregiver di affrontare i percorsi di cura a volte lunghi, sempre difficili”, ha affermato Nicola Antonacci, Presidente di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald.

Durante l'evento, sono stati annunciati progetti speciali come "Fratelli d’A-mare", un'iniziativa che vedrà cinque bambini ospiti delle strutture di Fondazione Ronald partire per un indimenticabile viaggio di 5 giorni a bordo di Nave Italia, il più grande veliero al mondo in navigazione. Questa esperienza unica offrirà loro l'opportunità di vivere e operare fianco a fianco, allontanandoli dall'idea di essere definiti dalla loro malattia e aprendo loro nuove prospettive e possibilità di crescita. La Fondazione sta inoltre lavorando a un ambizioso progetto di ricerca in collaborazione con la SDA Bocconi, finalizzato a valutare il valore generato attraverso le Family Room e le Case Ronald e il loro impatto sul Sistema Sanitario Nazionale e sulle comunità di riferimento.

Dunque, l'anniversario della Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald rappresenta non solo un momento di celebrazione, ma anche un'occasione per rinnovare l'impegno nel supportare le famiglie italiane e garantire il benessere dei bambini malati. Con progetti innovativi e un costante impegno nel promuovere il "Family Centered Care", la Fondazione continua a crescere e a svolgere un ruolo cruciale nella comunità italiana.

L'intervista di affaritalaini.it a Maria Chiara Roti, Direttrice Generale di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia ETS

A margine dell'evento Maria Chiara Roti, Direttrice Generale di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia ETS, ai microfoni di affaritaliani.it ha commentato: "Per il progetto 'Fratelli d’A-mare' abbiamo chiesto a tutti i nostri direttori di segnalarci famiglie con fratelli, il cui bambino è stato nostro ospite e lontano dal tempo della malattia più acuta e ci hanno segnalato circa 15 famiglie che secondo loro facevano al caso per questa iniziativa. Poi, un team interno, coadiuvato da uno psicologo incaricato proprio per questo progetto, ha analizzato queste 15 famiglie e 5 sono risultate idonee, sopratutto quelle dove i genitori si sono rilevati pronti a far salpare il bambino malato con il fratello. Si parte il 4 giugno, dalla banchina di La Spezia e l’8 si arriverà a Civitavecchia. Saranno 5 giorni di navigazione in cui i marinai ospiti della nave lavoreranno sulla relazione tra i fratelli. Relazioni che spesso sono contrastate perché il bambino malato è protagonista della famiglia, mentre qui, nel mare si è tutti uguali quindi i fratelli saranno sullo stesso piano e sulla stessa barca per ricostruire il loro legame".

L'intervista di affaritalaini.it a Nicola Antonacci, Presidente di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald

"25 anni di successi, abbiamo iniziato nel 1999, ed ad oggi contiamo con 9 programmi di accoglienza in tutta Italia, Roma, Bologna, Alessandria, Brescia e Milano. Nelle nostre case abbiamo ospitato oltre 50.000 bambini e abbiamo dato oltre 300.000 pernottamenti. La nostra Fondazione oltre ad accogliere i bambini malati e le loro famiglie, crea nelle case un concetto di ‘famiglia al centro della cura’, e questa iniziativa vuole dare la possibilità ai bambini di vivere delle giornate in mare per riappropriarsi della famiglia. Abbiamo due progetti importanti su Milano, il primo presso l’ospedale Niguarda, dove raddoppieremo la superficie attuale della family room, da 300 a 600 metri quadri, questo per accogliere più bambini e famiglie. Il secondo progetto è invece la family room più grande, che sorgerà nel quartiere cinese, tra via Bramante e Paolo Sarpi, una struttura di oltre 1.000 metri quadri a servizio di due importanti ospedali: del Policlinico di Milano e del Buzzi", ha aggiunto Nicola Antonacci, Presidente di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald ai microfoni di affaritaliani.it.