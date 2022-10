Formaggio Piave Dop, on air la nuova campagna pubblicitaria

Formaggio Piave Dop, il legame tra uomo e Dolomiti protagonista del nuovo spot

In un mondo dove c’è sempre più attenzione alla qualità e provenienza delle materie prime è fondamentale far conoscere cosa c’è dietro ad un prodotto, dal territorio di produzione a tutti gli attori della filiera produttiva. Parte da questa idea la nuova campagna pubblicitaria del Formaggio Piave DOP che prenderà il via il 30 ottobre.

“Sarà una campagna a 360 gradi che prevede l’utilizzo di diversi mezzi di comunicazione, dalla TV alla radio, dalla cartellonistica classica ai canali digitali”, anticipa Chiara Brandalise, direttore del Consorzio di Tutela.

“Quando nasci in un territorio meraviglioso come le Dolomiti bellunesi, patrimonio dell'Unesco, con i suoi pascoli meravigliosi, senti il bisogno di proteggere questa bellezza. Noi, non solo la curiamo e la proteggiamo, ma abbiamo voluto farla assaporare a tutti, creando con il nostro latte un formaggio tipico dal sapore intenso e corposo, che esprime il gusto unico di questo territorio”.

Il progetto creativo, messo a punto dall’agenzia Advisionair (con Matteo Cinelli citato nei crediti come Videomaker), si basa sulla narrazione in una perfetta armonia tra uomo e natura in cui l’uomo ne è l’attento custode, portatore di quei valori in cui il Consorzio Tutela Piave DOP crede.

“Il nuovo spot televisivo vuole trasmettere proprio l'impegno, la volontà e la dedizione delle nostre persone, custodi attive di una bellezza senza tempo”, spiega Germano De Bortoli, Presidente del Consorzio.

“Il visual dell'affissione utilizza un’'icona delle Dolomiti che sa trasmettere in maniera diretta e inequivocabile la terra di origine del formaggio Piave, l’unico formaggio a denominazione protetta della provincia di Belluno, prodotto ai piedi del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Una striscia gialla d'impatto accompagna l'ideale percorso del prodotto, dai pascoli di montagna allo spettatore”.

Come scrive Engage, per valorizzare ulteriormente il legame tra prodotto e territorio, si è scelto di far comparire nello spot anche persone che nella realtà ogni giorno lavorano nella filiera del Formaggio Piave DOP.

La campagna di comunicazione si svilupperà per tutto il mese di novembre terminando la programmazione il 16 di dicembre; lo spot TV e radio andranno in onda su scala nazionale, così come l’attività web, mentre la cartellonistica sarà sviluppata principalmente nelle città più importanti città italiane.