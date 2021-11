Forum WPP/The European House-Ambrosetti, la Comunicazione asset strategico

Si è svolta oggi presso Le Officine del Volo a Milano la decima edizione del Forum WPP, tappa conclusiva del percorso biennale dell’Advisory Board WPP Italia | The European House – Ambrosetti e naturale prosecuzione dell’edizione 2020, che si era focalizzata sulle strategie per rilanciare l’immagine dell’Italia dopo la pandemia.

L’evento si è confermato assoluto punto di riferimento per le imprese, le istituzioni e tutti gli operatori del mondo dei servizi di marketing e comunicazione, con oltre 250 brand che hanno presenziato all’appuntamento. La scelta del tema al centro del Forum WPP 2021 – la responsabilità sociale della comunicazione per il rilancio del Paese – tiene conto delle sfide poste dal momento storico in corso ed è stato discusso da esperti di comunicazione del mondo WPP e imprenditoriale con la moderazione di Rosalba Reggio, responsabile della web tv de Il Sole 24 Ore, e un intervento del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

La comunicazione è un asset strategico per il Paese

L’incontro ha messo al centro la comunicazione come asset strategico per le imprese e per l’intero Sistema-Paese, che si contraddistingue per essere un settore ad alto valore aggiunto, ad alta presenza di giovani talenti, capace di stimolare la creatività e favorire l’innovazione. Specialmente alla luce delle conseguenze della pandemia e di una crescente concorrenza internazionale nell’attrazione di capitale, umano e finanziario, che porta i Paesi a confrontarsi su molteplici elementi, la gestione strategica e di comunicazione dell’immagine è un elemento fondamentale per favorire lo sviluppo sociale ed economico del Paese. Il brand Italia può e deve essere protagonista della ripresa economica attraverso strategie di comunicazione che sappiano raccontare le enormi potenzialità del made in Italy con le competenze e le creatività italiane, sinonimi riconosciuti di eccellenza in ogni settore.

Tra i saluti introduttivi da parte di Massimo Beduschi, Italy Chairman di WPP, e l’intervento di chiusura di Simona Maggini, Italy Country Manager di WPP, il Ministro Massimo Garavaglia si è focalizzato sull’opportunità di comunicare l’Italia attraverso le eccellenze del turismo, mentre Valerio De Molli, Managing Partner & CEO di The European House – Ambrosetti, ha aperto i lavori con un’analisi su come rilanciare il Paese grazie alla comunicazione. The European House - Ambrosetti ha, inoltre, presentato il pamphlet “Why Italy is definitely alive & kicking” che, anche quest’anno, celebra dieci aziende operanti in Italia che si sono distinte per buoni risultati economici, capacità d’innovazione, comunicazione attenta e partecipata, attenzione ai territori in cui operano, investimenti e progetti ad alto impatto sociale: BASF, Davines Group, E-novia, Insilicotrials, Parmacotto, Prysmian Group, Gruppo Sanpellegrino, Save The Duck, Technoprobe, Gruppo Teddy.

Start-Up, creatività e innovazione

Le diverse sessioni e tavole rotonde si sono focalizzate su temi chiave come le energie positive di un’Italia che riparte dai giovani, in cui sono intervenuti imprenditrici e imprenditori di successo per evidenziare come l’innata spinta innovativa e le energie dei più giovani e delle start-up costituiscano un motore cruciale per il rilancio del Paese; la responsabilità sociale delle imprese come fattore di coesione per il Sistema-Paese, che ha visto la partecipazione dei vertici di alcune delle realtà aziendali più importanti del panorama mondiale; la creatività come asset strategico per la comunicazione sociale d’impresa e il ruolo educativo della comunicazione e dei social network, sessioni che hanno avuto come protagonisti alcuni dei principali esperti del mondo della comunicazione, del mondo accademico e dell’informazione.

Nel corso della mattinata sono intervenuti anche due protagonisti della straordinaria annata dello sport italiano: Elia Viviani, ciclista e medaglia d’oro ai campionati mondiali di ciclismo su pista 2021, e Ambra Sabatini, medaglia d'oro nei 100 metri a Tokyo 2020 e nuova primatista mondiale sulla distanza. I due campioni sono stati testimoni concreti dell’importante contributo dei successi sportivi all’immagine internazionale dell’Italia.

Mentre il Paese si prepara alle sfide del futuro, è fondamentale la definizione di una visione di medio-lungo termine costruita sulla base dei valori dell’”essere italiano”, in grado di superare la situazione emergenziale. L’Italia, oltre a considerarsi “superpotenza culturale” associata, anche a livello internazionale, ad aspetti tangibili e intangibili legati al “saper vivere” (come alimentazione, turismo, moda), è un leader mondiale in molti altri ambiti, meno noti all’estero, ma sui quali la comunicazione può incidere in modo importante per la loro adeguata valorizzazione.



Tra le altre cose, infatti, l’Italia è il 2° Paese al mondo per valore di export (dopo la Germania) di macchinari e automazione, il 1° produttore di piastrelle in ceramica in Europa (85% dei ricavi da export), il 3° Paese al mondo per export di elicotteri, il 2° al mondo per surplus commerciale e 1° in Europa per valore delle esportazioni nel settore dell’arredamento; il 1° Paese al mondo per produzione di make-up (55% del mercato globale) e 1° Paese al mondo per produzione di yachts, con oltre il 40% degli ordini mondiali.

Alcune di queste competenze distintive non sono adeguatamente comunicate e valorizzate, e l’Advisory Board ha elaborato una visione strategica inclusiva che sia in grado di fertilizzare la stragrande maggioranza dei settori italiani, facendo leva sui valori dell’eccellenza e della qualità della vita e rendendoli la linfa della competitività italiana. In particolare, sono state individuate quattro proposte per il settore della comunicazione con cui rafforzare l’immagine e il brand del Paese e sostenere il suo rilancio anche economico.

Investire adeguatamente nella comunicazione per garantire una massa critica di impatto. In questo momento di ripartenza del commercio globale, un tema chiave per l’Italia è costituito dalla percezione sia interna che esterna. È fondamentale, quindi, lavorare parallelamente sui due canali attraverso delle campagne di comunicazione mirate, anche con reach internazionale, pianificate e sostenute da enti pubblici in collaborazione con attori privati della comunicazione e dei settori-chiave del Paese per la promozione internazionale.

In questo momento di ripartenza del commercio globale, un tema chiave per l’Italia è costituito dalla percezione sia interna che esterna. È fondamentale, quindi, lavorare parallelamente sui due canali attraverso delle campagne di comunicazione mirate, anche con reach internazionale, pianificate e sostenute da enti pubblici in collaborazione con attori privati della comunicazione e dei settori-chiave del Paese per la promozione internazionale. Realizzare nelle scuole attività di sensibilizzazione sull’importanza di una corretta comunicazione, anche con riferimento a ciò che viene comunicato riguardo il proprio Paese. Una chiave importante per promuovere una corretta immagine dell’Italia può essere, infatti, l’introduzione, fin dai primi anni del percorso educativo dei bambini, di momenti di formazione e consapevolezza sull’importanza del “saper comunicare”, sensibilizzandoli anche sugli effetti negativi di una cattiva comunicazione incentrata su linguaggi ostili e fake news.

Una chiave importante per promuovere una corretta immagine dell’Italia può essere, infatti, l’introduzione, fin dai primi anni del percorso educativo dei bambini, di momenti di formazione e consapevolezza sull’importanza del “saper comunicare”, sensibilizzandoli anche sugli effetti negativi di una cattiva comunicazione incentrata su linguaggi ostili e fake news. Stimolare una maggiore collaborazione tra gli attori coinvolti nella promozione turistica del Paese, superando le frammentazioni e comunicando una visione del brand Italia più moderna e inclusiva . La capacità di fare sistema è un ambito sul quale da sempre l’Italia lavora per poter efficientare le azioni di tutti i soggetti coinvolti e garantire un’“offerta unica” verso l’estero.

. La capacità di fare sistema è un ambito sul quale da sempre l’Italia lavora per poter efficientare le azioni di tutti i soggetti coinvolti e garantire un’“offerta unica” verso l’estero. Valorizzare il PNRR come «once in a generation opportunity» per l’Italia, evidenziando l’importanza del contributo dell’intero tessuto socioeconomico, anche attraverso campagne di comunicazione ad hoc. Per poter trasferire a istituzioni, aziende e cittadini l’importanza di cogliere la storica opportunità del PNRR, si suggerisce di costruire una campagna di comunicazione ad hoc che metta al centro la voce dei giovani e sia in grado di incidere e “arrivare al cuore” degli stakeholder-chiave.

In un momento decisivo e ricco di trasformazioni come quello che stiamo vivendo, è fondamentale garantire al Paese un posizionamento internazionale più efficace. L’Italia è ricca di asset preziosi da valorizzare per rilanciare la propria economia e il proprio ruolo nello scacchiere globale, e per farlo sarà imprescindibile il contributo della comunicazione.

I relatori

Sono intervenuti al 10° Forum WPP | The European House Ambrosetti: Adriano Accardo, Managing Director Global Business Solutions Southern Europe TikTok; Massimo Beduschi, Italy Chairman WPP; Francesco Bozza, VP Chief Creative Officer Grey Italy; Alberto Dalmasso, Founder & CEO Satispay; Valerio De Molli, Managing Partner & CEO di The European House – Ambrosetti; Lisa Di Sevo, President SheTech Italy; Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo; Michele Grazioli, President & CEO Vedrai; Maximo Ibarra, CEO & General Manager Engineering; Camilla Lunelli, Direttrice della Comunicazione e dei Rapporti Esterni Cantine Ferrari; Simona Maggini, Italy Country Manager WPP; Giuseppe Mastromatteo, Chief Creative Officer Ogilvy Italy; Francesco Mutti, CEO Gruppo Mutti e Presidente Centromarca; Monica Poggio, CEO Bayer Italia; Francesco Poletti, Chief Creative Officer VMLY&R Italy; Ambra Sabatini, medaglia d'oro nei 100 metri a Tokyo 2020 e nuova primatista mondiale sulla distanza; Jacopo Sebastio, Founder & CEO Velasca; Beppe Severgnini, Editorialista Corriere della Sera, Marco Travaglia, President & CEO Nestlé Italia e Malta; Gianmario Verona, Rettore Università Bocconi Milano; Elia Viviani, ciclista e medaglia d’oro ai campionati mondiali di ciclismo su pista 2021; Vittoria Zanetti, Co-Founder & Executive Director Poke House.