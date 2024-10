Fotovoltaico, Axpo porta il Crowne Plaza Roma verso l’autosufficienza energetica

Axpo Energy Solutions Italia guida il Crowne Plaza Roma verso l’autosufficienza energetica con un impianto fotovoltaico

L'autoproduzione di energia rinnovabile si conferma una strategia efficace per promuovere la decarbonizzazione nel settore alberghiero e incentivare il passaggio a un turismo più sostenibile. A confermarlo è la nuova partnership tra Crowne Plaza Roma – St. Peter’s e Axpo Energy Solutions Italia, che permetterà all'hotel di soddisfare una parte del proprio fabbisogno energetico utilizzando l'energia solare.

Il turismo sostenibile punta a ripensare il concetto di viaggio e ospitalità con un approccio più responsabile e consapevole, prendendo in considerazione l’impatto ambientale, sociale ed economico delle strutture ricettive. Questo modello non solo garantisce vantaggi a lungo termine per i visitatori e le comunità locali, ma si dimostra anche essenziale per un futuro più equilibrato. In quest’ottica, l’accordo tra Axpo Energy Solutions Italia, specializzata in soluzioni di efficienza energetica, e Crowne Plaza Roma – St. Peter’s, hotel a quattro stelle situato a Roma, rappresenta un passo importante.

Cuore dell'iniziativa è l’installazione di un impianto fotovoltaico da 300 kWp sul tetto dell’hotel, situato in Via Aurelia Antica. Questo sistema consentirà alla struttura di coprire fino al 20% del proprio fabbisogno energetico. Inoltre, grazie alla produzione autonoma di energia rinnovabile, si stima che l’albergo risparmierà annualmente 150 tonnellate di emissioni di CO2, contribuendo così in modo significativo alla riduzione dell’impatto ambientale del settore dell’ospitalità di lusso, noto per i suoi consumi elevati.

“L’intervento di efficientamento energetico che abbiamo progettato lancia un messaggio utile per il comparto turistico e alberghiero: è possibile ottenere vantaggi ambientali ed economici modernizzando le strutture esistenti. La scelta di tecnologie green come il fotovoltaico solare è una strategia vincente e può aiutare a posizionare gli operatori del settore come protagonisti della transizione energetica. Il soggiorno al Crowne Plaza Hotel di Roma diventerà quindi un’esperienza più green per gli ospiti e siamo orgogliosi di supportare l’azienda nel piano di transizione energetica”, ha affermato Marco Garbero, General Manager di Axpo Energy Solutions Italia.

Anche dal Crowne Plaza Roma – St. Peter’s arriva un forte segnale di impegno verso la sostenibilità. “Ci impegniamo a essere un esempio positivo nel nostro settore, adottando pratiche sostenibili che promuovano un ambiente sano, la responsabilità sociale e il benessere globale. La nostra politica della sostenibilità riflette il nostro impegno a lungo termine verso un futuro migliore”, ha commentato Guendalina Scavia, Director of Sales & Marketing di Hotel Invest Italiana.