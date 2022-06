Freschi Kinder, le merendine più buone dell'estate tornano in tv

Freschi Kinder, i dolci più rinfrescanti tornano in tv con cinque spot unici

I Freschi Kinder tornano in TV con un nuovo format di comunicazione. Ideato da Leo Burnett, tra le agenzie pubblicitarie più importanti del mondo, proprietà di Publicis Groupe, lo spot sarà declinato in cinque soggetti, ciascuno dedicato a un singolo prodotto della linea: Pinguì, Fetta al Latte, Paradiso, Choco Fresh e Maxi King.

Un format accattivante che con un linguaggio ironico e contemporaneo conquista tutto d’un fiato lo spettatore invitandolo a provare i prodotti che “stanno al fresco” nel banco frigo. Come riporta Spot&Web, lo storytellig strizza l’occhio al genere poliziesco dando vita a un inaspettato e divertente confronto all’americana per mettere a fuoco le caratteristiche della linea: la freschezza e la semplicità.

Il piacere fresco accomuna tutti i prodotti della linea che sono i più ricercati dell’estate ciascuno per le proprie peculiarità, dal più delicato al più intenso per soddisfare i gusti di tutti. La campagna, diretta dal regista spagnolo Catxo per la casa di produzione Enormous Film, è on air sulle principali emittenti televisive nazionali con formati da 20’’. La pianificazione media è curata da Zenith.

Guarda i cinque nuovi unici spot

