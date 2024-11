FS guida la strada della Coopetizione: presentato il Rapporto Strategico 2024 del CED

FS e il futuro della mobilità: la Coopetizione al centro del Rapporto Strategico 2024 del CED per affrontare le sfide tecnologiche e sostenibili

È stata la “coopetizione” la protagonista della presentazione del Rapporto Strategico 2024 del Centro Economia Digitale (CED), uno dei più autorevoli think tank italiani. Questo concetto innovativo, che unisce cooperazione e competizione, rappresenta la strategia vincente per affrontare le sfide tecnologiche e geopolitiche di un mondo in rapida trasformazione.

La ricerca del CED, condotta su un campione di 2.000 imprese globali, ha evidenziato una forte espansione della coopetizione. Tra il 2003 e il 2022 sono stati registrati 15.000 casi di collaborazione tra aziende concorrenti, mentre i brevetti condivisi sono cresciuti del 159%, con un raddoppio della loro quota sul totale (+82%). Questi dati dimostrano che la cooperazione tra competitor non solo è possibile, ma è spesso necessaria per sviluppare soluzioni innovative e competitive.

Ad aprire il Rapporto, un contributo di Stefano Donnarumma, amministratore delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato, che ha sottolineato l’importanza della coopetizione nel settore dei trasporti. “L’evoluzione tecnologica e la rivoluzione digitale stanno trasformando profondamente il settore della mobilità”, ha affermato Donnarumma. Per affrontare le nuove sfide, come i sistemi di trasporto innovativi (Hyperloop, veicoli a decollo verticale, trasporti automatizzati e condivisi) e le nuove tecnologie propulsive (idrogeno, batterie), è necessario adottare strategie basate sulla condivisione di competenze e risorse.

Secondo Donnarumma ha continuato: “L’approccio coopetitivo consente di generare vantaggi per l’intero sistema, inclusi la collettività e l’ambiente. La collaborazione tra aziende rivali può dare vita a soluzioni che nessuna parte avrebbe potuto sviluppare da sola, promuovendo una mobilità più sostenibile e avanzata”.

Il rapporto tra Ferrovie dello Stato e il CED, ha spiegato Donnarumma, rappresenta un modello di questa filosofia. Grazie al contributo del think tank, FS può sperimentare la coopetizione con alcune delle più grandi realtà industriali nazionali e internazionali. L’obiettivo è affrontare insieme le sfide dell’innovazione tecnologica, creando un ecosistema dinamico e proiettato verso il futuro.

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali del Sottosegretario di Stato al MAECI Maria Tripodi e ha visto la partecipazione di esponenti di spicco del mondo istituzionale e imprenditoriale. Tra i momenti centrali della giornata, la tavola rotonda dal titolo “Coopetizione per l’Innovazione tecnologica per l’Italia, l’Europa e il mondo”, in cui è intervenuto Mario Tartaglia, responsabile del FS Research Centre. Con il Rapporto Strategico 2024, il CED ribadisce la necessità di un cambio di paradigma, dimostrando che solo unendo forze e competenze si può rispondere con successo alle sfide del futuro, favorendo uno sviluppo sostenibile e inclusivo. La coopetizione non è solo una strategia, ma una visione che potrebbe ridefinire le regole del gioco per interi settori economici.