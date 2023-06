FS, Polo Infrastrutture: 3,6 miliardi di gare assegnate e lanciate in 72 ore

FS, Polo Infrastrutture: assegnate e lanciate gare per 3,6 miliardi in 72 ore

Nuove opere e manutenzione, il Gruppo FS guidato dall’amministratore delegato Luigi Ferraris prosegue senza soste nel mettere a terra gli investimenti sulle infrastrutture. Sono infatti pari a oltre 3,6 miliardi di euro le gare assegnate e lanciate in sole 72 ore dal Polo Infrastrutture di FS: dalla Roma-Pescara all’Anello di Palermo e la Potenza-Metaponto, dal collegamento tra la stazione di Bergamo e l’Aeroporto Orio al Serio al Corridoio plurimodale Adriatico Itinerario Maglie - Santa Maria di Leuca SS 275, per citarne alcune.

Nel dettaglio sono 2 i miliardi di euro per le nuove opere ferroviarie di RFI, di cui è Ad Gianpiero Strisciuglio, e 1,6 i miliardi lanciati da ANAS, con l’ad Aldo Isi, per quelle stradali. Oltre 1 miliardo è dedicato ai lavori di manutenzione delle reti ferroviarie e stradali in tutto il territorio nazionale. Le gare di questi giorni rientrano nel piano del Gruppo FS e dell’Ad Ferraris per rendere il sistema di trasporti del Paese più integrato, performante, veloce, accessibile e intermodale sia per i passeggeri che per le merci con un investimento di oltre 180 miliardi in infrastrutture ferroviarie e stradali nei prossimi 10 anni. Ad oggi, sono già attivi 4mila cantieri in tutta Italia per oltre 49 miliardi di euro tra nuove opere e manutenzione delle linee esistenti. Il PNRR, con circa 24 miliardi affidati a RFI di cui oltre l’80% già in fase realizzativa, ne rappresenta una parte importante per realizzare opere che entreranno in funzione entro il 2026.

Tra le principali gare lanciate da Rete Ferroviaria Italiana: la Roma-Pescara (due tratte per 477 milioni complessivi), la Potenza-Metaponto (265 milioni), il Tunnel del Virgolo (73 milioni), la linea diretta Torino Porta Nuova-Porta Susa (67,7 milioni) e l’Anello di Palermo (93 milioni). Oltre a queste, si aggiunge una gara da 900 milioni per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie in tutta Italia. Sono state inoltre aggiudicate le gare per il collegamento tra la stazione di Bergamo e l’aeroporto Orio al Serio (113 milioni) e quella per l’elettrificazione della linea Cagliari-Oristano (45 milioni).

Raddoppio Roma-Pescara: in gara due lotti per 478 milioni di euro

Passi avanti sulla linea Roma-Pescara con il lancio di due gare per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi di raddoppio delle tratte Interporto d’Abruzzo – Manoppello e Manoppello – Scafa, rispettivamente del valore di circa 143 e 335 milioni di euro. È prevista, inoltre, la sistemazione delle stazioni di Manoppello e Alanno Scafa, con interventi di miglioramento per l'accessibilità e l’intermodalità.