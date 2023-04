FuoriSalone 2023: le impressioni di Martin Kater, Direttore dell'Orto Botanico

FuoriSalone 2023, Kater (Orto Botanico): "Vogliamo avvicinare il pubblico al rispetto della natura"

In occasione nel FuoriSalone 2023, l'Orto Botanico di Brera torna ad accogliere un'installazione innovativa progettata da Italo Rota e CRA - Carlo Ratti Associati per Eni. Si tratta di "Walk the Talk - Energia in movimento", un percorso esperienziale che invita i visitatori a esplorare il tema della trasformazione della urban mobility in chiave più sostenibile all'interno di un rinnovato Orto Botanico, che prende le sembianze di una grande tavola da gioco interattiva composta da diversi sentieri che si fondono a luci e suoni.

Affaritaliani.it ha intervistato il direttore dell'Orto Botanico, Martin Kater, presente all'inaugurazione di "Walk the Talk", durante la quale ha espresso il suo orgoglio per l'iniziativa: "Avere il FuoriSalone ad aprile è diverso" ha commentato Kater, "perché l'Orto Botanico si è svegliato dall'inverno ed è un trionfo di colori e profumi inebrianti". L'installazione-gioco "Walk the Talk" invita i visitatori ad essere consapevoli delle proprie azioni, così come fa l'Orto Botanico, che è un vero e proprio museo a cielo aperto.