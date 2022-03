Geco, nuova partnership con il Doria Grand Hotel Milano

Geco entra in partnership con il Doria Grand Hotel di Milano, annoverando la città lombarda nel suo network

GeCo, la società di consulenze alberghiere con oltre 30 anni di esperienza nel settore e più di 100 clienti, può annoverare Milano tra le città di espansione del suo network alberghiero con una significativa presenza nella capitale della moda e degli affari.

Il continuo e riconosciuto apprezzamento del progetto Gecohotels® – Chosen by Traveller e del concept alla base della filosofia di Geco, ha contribuito al mantenimento del portfolio e garantito alle strutture, anche in questo difficile periodo, professionalità specializzate per lo sviluppo del business e supporto in termini di Sviluppo Commerciale e Revenue Management.

Il Doria Grand Hotel Milano, ha scelto di entrare a far parte di un gruppo in espansione, usufruendo dei numerosi servizi offerti che gli hanno consentito di mantenere buone performance grazie al piano di sviluppo commerciale “su misura” realizzato dal team di GeCo.

Situato nel cuore della città degli affari di Milano, in un tranquillo viale alberato che costeggia una delle più importanti arterie commerciali e dello shopping, il Doria Gran Hotel Milano è la scelta perfetta per chi viaggia per business o per vacanza. Una finestra sulla città che con il suo elegante stile liberty e la ricercata cura dei dettagli, attrae “in house” numerosi eventi artistici, culturali e musicali.

Le sue 124 camere sono finemente arredate con tappezzeria di altissima qualità, tessuti Etro, mobili in mogano e bagni in marmo bianco di Carrara. Ogni stanza è straordinariamente luminosa, alcune ai piani superiori offrono anche una impagabile vista sul Duomo.

“La fiducia accordata dal Doria Grand Hotel di Milano – afferma Marco Fabbroni CEO di Geco Srl – è ulteriore testimonianza del successo dell’attività di Geco che in poco più di 10 anni è riuscita a sposare le esigenze e guadagnarsi la fiducia delle principali aziende e catene alberghiere che hanno creduto nel nostro progetto. Siamo quindi orgogliosi – continua Fabbroni – di poter supportare con il nostro kwow how il prestigioso hotel milanese. Innovazione, assistenza strategica, tecnica e commerciale, sono il comune denominatore che ci accompagna con successo nella nostra attività che viene riconosciuto e sposato dalle strutture che entrano a far parte del nostro network.”

“Ci siamo affidati a Geco con la consapevolezza di ottimizzare la gestione dei costi/ricavi nell'ottica di massimizzare i guadagni – dichiara Andrea Bertolio proprietario del Grand Hotel Milano. Il Revenue Management è un campo in continua evoluzione che analizza attentamente strategie commerciali, variazioni del mercato, indicatori socio-geografici e il team di professionisti Geco si è occupato fin da subito della gestione dei canali di distribuzione elettronica, delle tecniche di pricing e delle strategie di vendita e promozionali per una ideale visibilità del Doria Grand Hotel nel rispetto delle specifiche vocazioni della struttura”.