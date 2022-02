Gellify si rafforza nel digitale, annunciata l'acquisizione di Antreem

L’acquisizione di Antreem rappresenta un passo ulteriore nell'esplorazione di nuovi progetti digitali

Gellify, la piattaforma di innovazione che connette le startup B2B ad alto contenuto tecnologico con le aziende tradizionali per innovare i loro processi, prodotti e modelli di business, si rafforza nel digitale attraverso l'annuncio dell'acquisizione di Antreem, società specializzata nella progettazione e implementazione di soluzioni di digital transformation per medie e grandi imprese.

L’acquisizione di Antreem rappresenta un’importante operazione industriale per Gellify finalizzata a rafforzare un’offerta ancora più completa ed integrata in grado di spaziare dal disegno strategico fino all’esecuzione “end to end” di progetti di innovazione digitale.

“La sinergia siglata con Antreem rappresenta un importante momento di svolta per entrambe le realtà. Insieme offriremo le nostre competenze distintive ai clienti per sviluppare i processi di innovazione e digital transformation in modo sempre più completo ed in grado di coinvolgere tutti gli ambiti d’impresa", commenta Gianluca Giovannetti, direttore generale di Gellify.

"L’obiettivo dell’operazione - parte del più ampio piano industriale del nostro gruppo – esprime appieno la volontà di affiancare sempre più da vicino le aziende italiane ed internazionali nel disegnare ed eseguire la propria agenda di innovazione strategica, incrementandone esponenzialmente la competitività”, conclude Giovannetti.