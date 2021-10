Generali: 3 miliardi di euro di investimenti in 'green' e sostenibilità

Il Group CEO di Generali, Philippe Donnet, è intervenuto ieri all’EU Sustainable Investment Summit 2021, il primo evento organizzato dalla Commissione Europea dedicato al tema degli investimenti sostenibili. Parlando in un panel dedicato al tema delle partnership pubblico-private, Donnet ha sottolineato l’importanza di questi strumenti per affrontare con successo i principali rischi a livello globale quali il terrorismo, i rischi informatico, il cambiamento climatico e le pandemie. “Le soluzioni per affrontare queste questioni non possono che fondarsi sulla cooperazione a tutti i livelli, in particolar modo sulle partnership pubblico-private. Come assicuratori, crediamo molto in queste partnership”, ha affermato Donnet.

Oltre a Philippe Donnet, unico rappresentante del settore assicurativo tra gli speaker dell’evento, sono intervenute all’iniziativa numerose personalità di spicco del mondo istituzionale, economico ed imprenditoriale.

Tra di esse, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres, il Commissario europeo per gli affari economici e monetari Paolo Gentiloni, l’inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti per il Clima, John Kerry, e l’imprenditore e filantropo statunitense Bill Gates.

Il summit è stato organizzato in seguito al lancio dello European Green New Deal, il cui obiettivo è quello di fare dell’Europa il primo continente a impatto zero entro il 2050. Nel corso dell’evento, a ciascun partecipante è stato chiesto di promuovere un’iniziativa che vada nella direzione degli obiettivi di sostenibilità fissati dalla Commissione Europea. “Generali si impegna ad investire 3 milardi di euro in obbligazioni green e sostenibili entro la fine del 2022”, ha sottolineato Donnet. Questo impegno è in linea con l’obiettivo, previsto nella nuova strategia del Gruppo Generali sul cambiamento climatico, di effettuare nuovi investimenti verdi e sostenibili per un valore compreso tra € 8,5 e € 9,5 miliardi nel periodo 2021-2025.

IL GRUPPO GENERALI

