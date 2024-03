Generali Italia, al fianco delle famiglie con l'offerta “Obiettivo Rendimento”

Generali lancia l'offerta per famiglie “Obiettivo Rendimento”

In un contesto caratterizzato da tassi di interesse ancora alti, inflazione e liquidità parcheggiata sui conti correnti, per essere vicina alle famiglie italiane Generali lancia “Obiettivo Rendimento”, la nuova offerta assicurativa multi-ramo di investimento che dà una risposta concreta alla richiesta di rendimento che protegga il risparmio dall’inflazione, mantenendosi al riparo dalla volatilità dei mercati nel medio periodo e cogliendo le opportunità del comparto obbligazionario. Oggi in Italia aumentano le persone che decidono di investire i propri risparmi, 36% nel 2023 rispetto al 34% del 2022, ma sono ancora molti (62% degli intervistati) che continuano a tenere il denaro sul conto corrente: l’ammontare di liquidità era pari a 1.730 mld di euro a novembre 2023.

A questo contesto Generali risponde con “Obiettivo Rendimento”, la soluzione multi-ramo a premio unico, collocata in una finestra di tempo dal 22 febbraio al 19 aprile, che arricchisce l’offerta Vita della prima Compagnia di assicurazioni in Italia. La soluzione investe il premio unico per il 20% nella gestione separata Royal Fund e per l’80% nel fondo interno obbligazionario Generali Opportunità Bond 2030, costruito su un portafoglio modello selezionato altamente diversificato, con una stima di rendimento lordo del 4,27% (ultima rilevazione 1° marzo), e con grande attenzione in base al rating dell'emittente, e quindi alla sua solidità, e al rendimento atteso dei titoli obbligazionari. Durante la finestra di collocamento il rendimento lordo a scadenza stimato verrà monitorato per verificare che si mantenga a livelli favorevoli alla raccolta, dunque intorno al tasso del 4%.

Giancarlo Bosser, Chief Life Officer e Marco Oddone, Chief Marketing & Distribution Officer di Generali Italia, hanno dichiarato: “Generali, oltre a essere la prima Compagnia di assicurazioni in Italia, vanta una solida esperienza nel risparmio gestito, arrivando a detenere 775 mld di euro di asset: vogliamo mettere a disposizione la nostra competenza, e quella della nostra Rete unica e distintiva, per permettere alle persone di cogliere le opportunità che il mercato offre, come un vero Partner di Vita deve fare. Inoltre, Generali Obiettivo Rendimento è orientato verso la sostenibilità, grazie a una accurata selezione di titoli sulla base di criteri ambientali, sociali e di governance in linea con il nostro piano industriale 'Lifetime Partner 24: Driving Growth'".

La gestione separata Royal Fund investe prevalentemente in titoli a reddito fisso. Grazie alle sue dimensioni (circa 500 mln di euro al 31/12/2023) consente di sfruttare con reattività il momento positivo di raccolta dei mercati obbligazionari e prevede una strategia di investimento costituita principalmente da obbligazioni corporate (75%) e da titoli di stato della zona Euro (25%). Le caratteristiche principali della gestione separata Royal Fund sono: rendimenti che beneficiano della interessante redditività offerta dalla composizione del portafoglio; stabilità dei risultati grazie alla prevalenza di obbligazioni diversificate fra titoli di stato e societari; flessibilità finalizzata a cogliere opportunità di extra rendimenti sui mercati.

Generali Opportunità Bond 2023, investe in circa 50 titoli obbligazionari corporate “investment grade”, quindi caratterizzati da alta affidabilità dell’emittente, combinando gli aspetti generalmente più apprezzati delle obbligazioni (scadenza fissa, livello di performance “stimato” alla scadenza, riduzione del rischio con l’approssimarsi della scadenza) con i benefici della diversificazione. Alla scadenza del fondo, fissata nel 2030, le relative somme maturate saranno reinvestite nella gestione separata GESAV, considerato che il prodotto si configura “a vita intera”.

Le caratteristiche distintive di Generali Opportunità Bond 2023, il fondo di nuova istituzione, sono alta qualità del portafoglio: contenimento del rischio con la sola presenza di titoli obbligazionari Investment Grade (rating da AAA a BBB-) con durata prefissata (~6 anni); focus sul mercato europeo per contenere il rischio valuta e andando su mercati più grandi; diversificazione, attenta selezione di più di 40 emittenti dei titoli distribuiti tra diversi settori per cogliere diverse opportunità di mercato; sicurezza delle emittenti, grandi istituzioni finanziarie e non; sostenibilità, il fondo interno investirà almeno il 70% dei propri attivi in strumenti finanziari che seguono un processo di selezione ESG.