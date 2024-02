Generali e Alleanza Assicurazioni premiate agli MF Insurance Awards 2024

Generali e Alleanza Assicurazioni ottengono otto riconoscimenti e si distinguono agli MF Insurance Awards 2024

Un’altra edizione ricca di successi per Generali Italia e Alleanza Assicurazioni, che si confermano anche quest’anno tra le società del settore assicurativo che più si sono distinte nell’ultima edizione degli MF Insurance Awards, con un totale di otto riconoscimenti. La cerimonia dedicata alle eccellenze assicurative italiane, che si è svolta ieri sera presso l’Istituto dei Ciechi, a Milano, ha promosso la strategia innovativa di Generali, sempre più orientata verso la trasformazione in digital company.

Il premio Assicuratore dell’Anno, il più ambito della manifestazione, è andato a Giancarlo Fancel, Country Manager & CEO di Generali Italia premiato nella categoria “Insurance Elite” "Per aver rafforzato la capacità competitiva di Generali in un contesto molto complesso attraverso il completamento dell’integrazione di Cattolica nel pieno rispetto delle sinergie attese e un riposizionamento delle compagnie di country Italia per meglio servire i canali distributivi”. Tra i premiati Massimo Monacelli, General Manager di Generali Italia, che ha ottenuto la targa per il Miglior Risultato Tecnico per il Ramo Incendio ed elementi naturali, nella categoria “Compagnie di valore”, e Andrea Cavallero, Country Chief Operations & IT Officer di Generali Italia, che ha ritirato quella per la “Migliore Strategia legata all'innovazione tecnologica per la digitalizzazione Reti”, nella categoria “Insurance Elite”.

Generali Italia e Alleanza Assicurazioni si sono poi distinte, con un riconoscimento ciascuna, nella categoria “MF Innovazione”. Generali Italia è stata premiata nella sezione Prodotto/Servizio Aziende con Attiva Professione: a ritirare il premio, Marco Oddone, Chief Marketing & Distribution Officer di Generali Italia, insieme a Claudio Arni, Responsabile sviluppo offerta di Generali Italia. Alleanza è stata invece premiata nella sezione Prodotto/Servizio Famiglia e Abitazione con Alleata Previdenza: la targa è andata a Massimo Zurria, Responsabile p.m. investimento, risparmio e previdenza di Alleanza.

Per Generali Italia, infine, altri tre riconoscimenti nella categoria “Compagnie di valore”: Miglior Risultato Tecnico per il Ramo RC Auto, ritirato da Tommaso Ceccon, Chief Property & Casualty Officer di Generali Italia; Miglior Risultato Tecnico per il Ramo Merci trasportate, ritirato da Simona Celli, Head of Communication & CSR GC&C Italia e Miglior Risultato Tecnico per il Ramo Altri danni ai beni, ritirato da Cristian Finotto, Responsabile segmento PMI-Industria e Costruzioni di Generali Italia.

Durante gli MF Insurance Awards Assicurazioni Generali ha ottenuto due premi: il premio “MF Innovazione” per Generali Innovation Champions Program nella categoria “Cross Sviluppo Talenti”, ritirato da Filippo Maria Stefania, Group Open Innovation Manager, Assicurazioni Generali, e il primo premio per profitti netti e patrimonio netto nella categoria “Compagnie di valore”, ritirato Massimo Tosoni, Group Accounting Policies, Consolidation and Financial Reporting, Assicurazioni Generali.