Generali, alzato il rating ESG al livello “AAA” dalla società MSCI

Generali, MSCI alza il rating ESG da “AA” a “AAA”: l'azienda è leader nella mitigazione dei rischi climatici

Generali ha ottenuto da MSCI, tra le principali società di rating ESG che valuta circa tremila società a livello globale, un upgrade del proprio rating da “AA” a “AAA”, il giudizio più alto possibile. La valutazione di MSCI riconosce a Generali le migliori pratiche per mitigare i rischi legati al clima nell’ambito delle attività di sottoscrizione, sia attraverso l’adozione di modelli, sia attraverso prodotti legati all'adattamento e alla mitigazione del climate change. MSCI ha inoltre sottolineato la leadership del Gruppo nel comparto assicurativo per quanto riguarda tematiche sociali quali la tutela della privacy e dei dati, la gestione del capitale umano e l’ambito degli investimenti responsabili.

Il rating ha inoltre riconosciuto la leadership di Generali tra i peer nell’ambito della corporate governance, sottolineando come la maggioranza del consiglio di amministrazione costituita da consiglieri indipendenti, l’indipendenza della figura del presidente, la suddivisione dei ruoli tra presidente e amministratore delegato e l'equilibrio di genere all’interno del consiglio favoriscano un forte presidio sulla gestione e l'allineamento agli interessi degli investitori.

Generali ha posto la sostenibilità al centro del piano strategico Lifetime Partner 24: Driving Growth ed è impegnata nel contribuire positivamente alla costruzione di una società più resiliente e giusta nel suo ruolo di assicuratore, investitore, datore di lavoro e corporate citizen responsabile.

Philippe Donnet, Group CEO di Generali, ha affermato: “Stiamo integrando la sostenibilità in tutte le nostre attività, come prevede la strategia ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’. MSCI ha riconosciuto l’eccellenza del nostro approccio alla sostenibilità, che è ai vertici del settore ed è inoltre in linea con gli interessi degli investitori. Il miglioramento del giudizio a livello ‘AAA’, il punteggio più elevato da parte di MSCI, rappresenta un risultato di cui tutte le persone di Generali possono sentirsi orgogliose”.