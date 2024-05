Generali: annunciata la fusione tra Alleanza Assicurazioni e Genertellife

Generali, presentata la fusione tra Alleanza Assicurazioni e Genertellife: l'obiettivo è migliorare i servizi offerti ai clienti

I Consigli di Amministrazione di Alleanza Assicurazioni e Genertellife hanno approvato una significativa operazione di fusione per incorporazione, rispondendo così al mutato contesto macroeconomico e proseguendo nel percorso di razionalizzazione del gruppo Generali Country Italia. Le deliberazioni sono avvenute rispettivamente il 14 e il 15 maggio 2024. L'operazione, che ha ricevuto il via libera anche dai Consigli di Amministrazione della controllante diretta Generali Italia e della capogruppo Assicurazioni Generali nei giorni 16 e 20 maggio, è programmata per diventare efficace il 1° gennaio 2025. Questa data è subordinata all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni di vigilanza e all'espletamento dei connessi adempimenti di legge.

Questa fusione si inserisce nel più ampio progetto di semplificazione societaria e di adozione di un modello operativo che mira a migliorare i servizi offerti ai clienti, valorizzando la specializzazione dei diversi canali distributivi e creando centri di competenza dedicati all'interno della Country Italia. La fusione comporterà l'integrazione della gestione del rapporto di bancassurance inerente le polizze intermediate da Banca Generali (BG Vita) in Alleanza Assicurazioni. Quest'ultima continuerà a garantire i servizi correlati, assicurando una continuità e una qualità di servizio ai clienti.

Con l'operazione, Alleanza Assicurazioni subentrerà nei contratti in essere con i clienti di Genertellife. Questo cambiamento mira a unificare le operazioni sotto un'unica entità, riducendo la complessità amministrativa e ottimizzando le risorse a disposizione per un miglior servizio alla clientela. La decisione di fondere Genertellife in Alleanza Assicurazioni rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di razionalizzazione e miglioramento operativo del gruppo Generali in Italia. Questo movimento non solo risponde alle nuove sfide del contesto macroeconomico, ma si pone anche come un'importante evoluzione nella gestione delle polizze e nei rapporti con i clienti, rafforzando la posizione del gruppo nel mercato assicurativo italiano.