Generali, Cattolica: al via la prima edizione di "Un Campione in Famiglia"

Cattolica, parte il tour "Un Campione in Famiglia": l'obiettivo è promuovere uno stile di vita sano attraverso lo sport

Oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto, firmato Cattolica, "Un Campione in Famiglia" un tour itinerante all'insegna del divertimento e del benessere che toccherà otto città italiane. L'iniziativa ha lo scopo di valorizzare il ruolo dello sport nella vita quotidiana, trasformandolo in uno dei punti focali dell'aggregazione familiare e sociale. L'obiettivo è favorire una socialità condivisa all'interno delle comunità locali, tra i giovani e le loro famiglie. Ad appoggiare l'iniziativa "Un Campione in Famiglia" anche importanti testimonial, campioni dello sport italiano nel mondo: Adriano Panatta, Maurizia Cacciatori, Ciccio Graziani e Andrea Lucchetta.

Il primo appuntamento sarà sabato 7 ottobre a Verona a Piazza Bra; una mattina all'insegna della sportività e del divertimento. Nel corso della giornata sarà possibile giocare con il centravanti della nazionale italiana Ciccio Graziani che palleggerà con la campionessa del volley Maurizia Cacciatori e, allo stesso tempo, incontrare la stella del tennis Adriano Panatta. I partecipanti che saranno coinvolti potranno sfidarsi in vere e proprie gare e assistere a momenti di intrattenimento e animazione. Dopo Verona, la tappa successiva sarà Bari, seguita da Viterbo, Asti, Brescia, Reggio Emilia, Ancora e Catania.

Il focus di questo progetto sono le famiglie e la sensibilizzazione dei partecipanti sul tema della vita sana legata allo sport. D'altronde, la salute è un argomento fondamentale per Cattolica, che vuole creare un rapporto di fiducia con le famiglie. In aggiunta, un secondo focus chiave è quello della prevenzione, con l'obiettivo di responsabilizzare le famiglie passo dopo passo.

Nel corso della conferenza, Samuele Marconcini, Chief Cattolica Business Unit Officer di Generali Italia, ha dichiarato: "Un Campione in Famiglia rappresenta un’iniziativa nata per rafforzare la storica presenza di Cattolica sul territorio, resa concreta da una rete agenziale attiva in tutta Italia, dalle grandi provincie ai centri minori del Paese. Uno dei pilastri della storia di oltre 125 anni di Cattolica sta infatti nel solido ruolo delle agenzie come punto di riferimento nelle comunità locali. L’iniziativa offre dunque una nuova occasione di incontro e condivisione con le persone, in un rapporto storicamente fondato su socialità, dialogo e ascolto delle esigenze nelle collettività locali”.

“Da oltre 190 anni Generali protegge le famiglie italiane, instaurando con loro un rapporto di fiducia che ha saputo abbracciare intere generazioni, adattandosi a scenari sociali, culturali ed economici molto diversi fra loro e profondamente trasformati negli anni. Il recente passato ci ha dato una lezione: la salute, per tutti noi, è diventata una priorità. Ecco perché in quest’ottica, come primo assicuratore in Italia, sentiamo la responsabilità di promuovere stili di vita sanie sostenibili per la prevenzione e la protezione di famiglie e comunità. 'Un Campione in Famiglia' sposa appieno l’intento di rendere salute e benessere alla portata di tutti, in linea con la nostra strategia 'Lifetime Partner 24: Driving Growth'," ha poi commentato Giancarlo Fancel, Country Manager & CEO di Generali Italia.

Adriano Panatta, ha dichiarato: "Siamo molto contenti di essere al fianco di Cattolica e iniziare una nuova ed emozionante avventura in giro per l’Italia incontrando tantissime famiglie che si ritroveranno per una mattinata di sport e di sano divertimento nelle più belle piazze italiane"; mentre Maurizia Cacciatori ha aggiunto: "Lo sport è un formidabile aggregatore sociale, favorisce la condivisione, stimola la passione e genera entusiasmo, lo stesso che Ciccio, Adriano e io metteremo in campo in occasione di 'Un Campione in Famiglia', un tour itinerante che consentirà a tantissime famiglie italiane, di ritrovarsi, giocare e divertirsi”; Ciccio Graziani ha poi concluso: "Non vediamo l’ora di partire per questo meraviglioso viaggio insieme a Cattolica e contribuire, con la nostra passione e la nostra storia di Campioni dello Sport, a rendere speciale una mattinata all’insegna del gioco, dell’animazione e del sano divertimento, coinvolgendo i giovani e le loro famiglie”.

A margine dell'evento di inaugurazione del progetto "Un Campione in Famiglia", il Country Manager e CEO di Generali Italia Giancarlo Fancel, ha dichiarato: "Il tema della salute è un tema prioritario per le famiglie, per i nostri clienti e in generale per tutti gli italiani. Noi abbiamo il compito di proporre soluzioni e di fare capire qual è il valore della prevenzione. Con questa iniziativa crediamo di poter dare un segnale importante e speriamo di far capire l’importanza della prevenzione e dell’attività sportiva come veicolo per essere in forma e stare bene".

Arianna Nardi, Responsabile Marketing Generali Italia e Cattolica, ha dichiarato ai microfoni di affaritaliani.it: "Vogliamo far vivere i valori del nostro brand. Per questo, parliamo dell'iniziativa di oggi come un’iniziativa di brand experience, dove sport e benessere sono alla base dell’evoluzione delle nostre soluzioni di offerta. È davvero importante far capire alle persone cosa significhi interpretare e vivere attivamente lo sport anche all’interno delle piazze".

Nardi ha poi sottolineato quanto gli agenti di Cattolica siano un punto di riferimento nel territorio e quanto abbiano aiutato nel progetto le associazioni, le parrocchie, gli oratori; riempire la piazza fisicamente era un obiettivo da raggiungere come quello di far giocare genitori e bambini insieme ai grandi campioni che parteciperanno all'iniziativa. In riferimento alla scelta dei tre campioni, Nardi ha aggiunto: "Stiamo parlando di campioni nello sport, ma anche nella vita; persone che hanno dedicato parte della loro vita ad essere promotori attivi di valori".