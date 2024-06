Generali, Cattolica: il tour 'Un Campione in Famiglia' fa tappa a Jesolo

Cattolica: arriva a Jesolo il tour 'Un Campione in Famiglia', l'obiettivo è promuovere stili di vita sani e sostenibili

Lo sport come scuola di vita e strumento di aggregazione per le famiglie italiane: Cattolica, Business Unit di Generali Italia, promuove la seconda edizione di “Un Campione in Famiglia”, un tour itinerante all’insegna del divertimento e del benessere. La quinta tappa del tour, che finora ha registrato più di 1000 presenze, è prevista per sabato 22 giugno a Jesolo in Piazza Aurora. Saranno presenti tre leggende dello sport italiano: Adriano Panatta, Francesco “Ciccio” Graziani e Andrea Lucchetta, per una mattinata di sport e divertimento destinata a tutta la famiglia.

L’evento, che si svolgerà a partire dalle ore 10:00, vedrà protagonisti giovani e famiglie della città. Adriano Panatta, Ciccio Graziani e Andrea Lucchetta, insieme a Arianna Nardi, Responsabile Marketing di Generali Italia e Cattolica, e Marco Lamola, Responsabile Distribution di Cattolica, saranno presenti per accogliere i partecipanti. Alcuni agenti della Rete Cattolica saranno sul posto per facilitare l'incontro sul territorio, creando un'atmosfera di festa e coinvolgimento.

La piazza si trasformerà in un vero e proprio Villaggio Cattolica, dotato di un campo da tennis, un mini campo da calcio e un campo da pallavolo, dove i tre atleti coinvolgeranno i presenti in gare e partite. Saranno inoltre presenti una zona riservata a spettacoli di magia e truccabimbi, e un’area con animazione dove i partecipanti, anche grazie alla collaborazione della Rete agenziale di Cattolica, potranno cimentarsi in giochi di coordinazione e motricità, sfidarsi in gare e godere di momenti di intrattenimento.

Il tour, il cui slogan è "Lo sport come scuola di vita", è strutturato in otto tappe: dopo quelle di Verona, Bari, Viterbo, Brescia e Jesolo, le prossime città saranno Asti, L’Aquila e Campobasso. L’obiettivo dell’iniziativa, realizzata in partnership con la società RG e con il patrocinio delle istituzioni locali, è promuovere, attraverso lo sport e il divertimento, una socialità condivisa e uno stile di vita sano e partecipativo all’interno delle comunità.

Cattolica, con la sua storica presenza sul territorio, resa concreta da una rete agenziale attiva in tutta Italia, dalle grandi province ai centri minori, propone soluzioni per la famiglia a tutela di ogni aspetto della vita quotidiana: salute, benessere, casa, futuro e mobilità. Con oltre 120 anni di storia, uno dei pilastri della missione di Cattolica è il ruolo delle agenzie come punto di riferimento nelle comunità locali. L’iniziativa “Un Campione in Famiglia” offre una nuova occasione di incontro e condivisione con i clienti, in un rapporto storicamente fondato su socialità, dialogo e ascolto delle esigenze delle collettività locali.