Generali: Cécile Paillard nominata Group Chief Transformation Officer

Generali: Cécile Paillard sarà Group Chief Transformation Officer e farà parte del GMC da settembre 2024

Generali nomina Cécile Paillard Group Chief Transformation Officer, con effetto dal 2 settembre 2024 e a riporto diretto del General Manager, Marco Sesana. Inoltre, farà parte del Group Management Committee (GMC). Paillard avrà la responsabilità di accelerare la trasformazione del Gruppo guidando l'attuazione della strategia verso una maggiore digitalizzazione dell'organizzazione interna ed innovazione nella customer experience e nelle reti di distribuzione, fattori chiave per il modello Lifetime Partner.

Marco Sesana, Generali Group General Manager, dichiara: “Guidare l’innovazione è uno dei tre pilastri della nostra strategia ’Lifetime Partner 24: Driving Growth‘ e il processo di trasformazione è un fattore chiave a supporto della nostra crescita futura. Grazie al contributo di Cécile, rafforzeremo ulteriormente il nostro impegno verso lo sviluppo di un'organizzazione innovativa, agile e incentrata su tecnologie digitali all’avanguardia, a beneficio dei nostri clienti e di tutti gli stakeholder”.

La nuova arrivata di Generali ha oltre 25 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari e una notevole competenza nella pianificazione strategica e nell’innovazione. Nella sua carriera ha ricoperto ruoli di primo piano in compagnie assicurative internazionali, da ultimo come CEO Mediterranean, Middle East & Africa del Gruppo Coface, e in precedenza posizioni di crescente responsabilità in AXA.