Generali e Telepass, nuova offerta dedicata al dispositivo Next

Generali e Telepass, al via la promozione per Next, il dispositivo che unisce assicurazione auto, telematica e telepedaggio

Generali e Telepass annunciano la partenza di una promozione esclusiva dedicata a Next, il primo dispositivo di nuova generazione destinato a rivoluzionare la mobilità quotidiana degli automobilisti italiani. Fino al 31 gennaio 2023, tutti i clienti che scelgono Next come blackbox abbinata all’offerta assicurativa “Immagina Strade Nuove” possono usufruire di una riduzione dei costi di oltre il 40% sulla componente servizi per la prima annualità di polizza. L’offerta è valida anche per chi ha già sottoscritto la “Immagina Strade Nuove” con telematica, la copertura Generali dedicata all’auto e alla nuova mobilità. Infatti, chi ha incluso nella sua copertura uno dei dispositivi satellitari messi a disposizione da Generali Jeniot e desidera sostituire quello in uso con Next, potrà usufruire delle stesse condizioni economiche.

Il dispositivo Next, che ha ricevuto il “Premio Innovazione – Settore Mobility” in occasione di Smau 2022, è stato sviluppato per anticipare e supportare le esigenze delle persone e coniugare il meglio dei servizi assicurativi e di mobilità in un unico e innovativo dispositivo. Con la nuova promozione dedicata, Generali e Telepass vogliono rendere ancora più accessibile la prima soluzione al mondo che unisce auto, telematica e telepedaggio.

Con Next l’utilizzo della telematica è una leva di sostenibilità che incentiva comportamenti responsabili alla guida generando un impatto sociale e ambientale positivo. A livello ambientale, il dispositivo permette di ridurre il consumo del carburante del 50% (con stile di guida virtuoso), risparmiando oltre 3.350 tonnellate di CO2. A livello di impatto sociale invece, è stato dimostrato che un cliente su tre guida in modo più sicuro con il real time coaching, il servizio di prevenzione che consente di migliorare il proprio stile di guida in ogni momento. Inoltre, vengono dimezzati i tempi di attivazione emergenza con sistema “e-call”, che chiama automaticamente e gratuitamente il 112 se il veicolo è coinvolto in un incidente grave. In Europa, si stima che potrebbero essere salvate 2.500 persone all’anno.