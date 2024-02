Generali Global Corporate & Commercial nomina Gomez nuovo Head of Insurance

Generali Global Corporate & Commercial: annunciata la nomina di Carlo Gomez come nuovo Head of Insurance

Generali Global Corporate & Commercial (GC&C) annuncia la nomina di Carlos Gomez a Head of Insurance, in vigore dal 30 gennaio 2024. Gomez, attuale Head of GC&C Mediterranean & Latin America, continuerà a ricoprire questo ruolo ad interim. Nel suo nuovo incarico, Gomez sarà responsabile della supervisione delle attività di GC&C legate all'intero processo assicurativo. Promuoverà la gestione del portafoglio Corporate, ottimizzando l'efficienza delle relazioni tra ogni linea di business dell’area Underwriting, Pricing, Loss Prevention e Claims.

Commentando la nomina di Gomez, Christian Kanu, CEO di GC&C, ha affermato: “Sono felice che Carlos abbia accettato questo ruolo di rilevanza globale, e sono entusiasta nel vedere come sia possibile valorizzare al meglio le nostre competenze interne. Nel corso degli anni, Carlos si è distinto alla guida della regione Mediterranean & Latin America. Sono convinto che la sua vasta esperienza acquisita in questi mercati chiave sarà preziosa per guidare ulteriormente questa funzione strategica e supportare i nostri clienti nel miglior modo possibile”.

Gomez apporta al suo nuovo incarico una vasta esperienza in ambito assicurativo, maturata nell’arco di tre decenni di lavoro all'interno del Gruppo Generali, dove ha ricoperto vari ruoli di alto livello e responsabilità. Grazie al significativo contributo di Gomez è stato possibile implementare la presenza del Gruppo Generali in Iberia e America Latina. Dal 2013, Gomez si è occupato con successo dello sviluppo di Generali Global Corporate & Commercial nel mercato spagnolo, portoghese e latino-americano, guidando efficacemente la recente trasformazione di questa area nella regione Mediterranean & Latin America.