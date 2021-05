Generali, investe in Ridemovi offrendo servizi nella green mobility

Generali entra nel capitale di Ridemovi, leader nel settore della micromobilità, offrendo sharing di bici e monopattini elettrici.

Generali, uno dei maggiori player a livello globale del settore assicurativo e dell'asset management, investe in Ridemovi, azienda leader in Italia e Spagna nel settore della micromobilità attraverso l’offerta di servizi di condivisione di bici, ebike e monopattini elettrici.

L’investimento è stato perfezionato per il tramite di un fondo di investimento specializzato, gestito da Ocorian Fund Management e partecipato da alcune compagnie del Gruppo Generali. Generali Insurance Asset Management ha curato tutte le fasi della transazione in qualità di investment advisor del fondo.

Ridemovi è presente in 17 città in Italia e Spagna con ca. 30.000 mezzi, 2 milioni di utenti e 1 miliardo di Km percorsi in soli 3 anni di attività, offrendo così una soluzione per la mobilità urbana a basse emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici.

L’ingresso di Generali consentirà a Ridemovi di estendere il parco mezzi a ca. 70.000 unità, rafforzare ulteriormente la leadership in Italia e Spagna e aprire nuovi mercati in Europa ed extra UE. La crescita della flotta sarà focalizzata principalmente sui mezzi elettrici.

“Siamo molto lieti di essere stati scelti da un investitore come Generali - dichiara Alessandro Felici CEO di Ridemovi – La domanda di micromobilità sta crescendo a ritmi elevatissimi. Grazie all’investimento di Generali saremo in grado di accelerare l’espansione internazionale di Ridemovi e investire in ricerca per continuare ad innovare mezzi e servizi rendendoli sempre più funzionali ed efficienti”.

Il portfolio manager di Generali Investments, Stefano Ferrari, che rappresenterà Generali nel consiglio di amministrazione di Ridemovi, afferma: “Il Gruppo Generali, in linea con il suo obiettivo di contribuire alla costruzione di una società sana, resiliente e sostenibile, ha voluto investire nella green mobility con l’ingresso nel capitale di Ridemovi, un’azienda high-tech che si occupa di mobilità condivisa prestando particolare attenzione al settore della tecnologia digitale e della sostenibilità, alcuni tra i fattori più importanti che plasmano il futuro del pianeta e delle imprese. Ridemovi è la prima azienda italiana nel settore della micromobilità e ha messo a punto un modello di business molto efficiente e scalabile. Siamo fiduciosi che possa diventare un esempio di successo per tutte le aziende Italiane innovative e sostenibili”.

Ridemovi è stata assistita da GCA Altium in qualità di advisor finanziario esclusivo, da Nctm per gli aspetti legali, da BDO e Caravati Pagani per gli aspetti contabili e fiscali e dal capital markets advisor Bestinver.

Generali è stata assistita da Linklaters per gli aspetti legali.