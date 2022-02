Generali, presentato il nuovo piano industriale per il triennio 2022-24

Generali, approvate le linee guida del piano strategico e finanziario per il triennio 2022-24

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali ha approvato oggi le linee guida del piano strategico e finanziario 2022-2024 che il management di Banca Generali presenterà oggi alla comunità finanziaria con un evento dedicato.

L’amministratore delegato e direttore generale, Gian Maria Mossa, ha dichiarato: “Ci prepariamo ad una nuova fase di forte crescita per la nostra banca valorizzando i nostri punti di forza: qualità dei professionisti, cultura orientata all’innovazione e impegno nella sostenibilità. La strategia, che mira al raggiungimento di ambiziosi target, si fonda su tre pilastri: il primo punta ad avvicinar ulteriormente la Banca ai nostri professionisti ed ai nostri Clienti, grazie all’evoluzione dell’offerta e del modello di servizio e a un crescente supporto alla rete. Il secondo, si fonda sulla costruzione di una Banca data driven, digitale e aperta. Infine, il terzo pilastro intende rafforzare il posizionamento nell’ambito della sostenibilità, diventando il punto di riferimento su tematiche ESG per tutti i nostri stakeholder. E’ un piano che mette al centro le nostre persone, cuore della nostra azienda ed elemento differenziante nel mercato. La storia di straordinario successo di Banca Generali è stata scritta da tutte le sue persone, le stesse che con rinnovati entusiasmo, passione e motivazione, parteciperanno a queste nuove sfide orientate ad una crescita sostenibile”.

Banca Generali nel 2021 ha superato i principali obiettivi che si era data nell’ambito del piano triennale 2019-2021, rafforzando ulteriormente il proprio track-record di crescita, redditività e remunerazione degli azionisti. Con queste premesse la società presenta il nuovo piano per scandire una nuova fase di sviluppo in tutte le voci di business e di relazione con gli stakeholders. L’ambizione strategica è quella di essere gli interlocutori qualificati per un numero sempre più ampio di famiglie, potendo contare sulle competenze uniche dei propri Consulenti Finanziari, affiancati da un innovativo approccio al digitale, e su un modello di business scalabile.

Per Generali si aprono dunque nuove prospettive di crescita in virtù di un target di clientela ampliato, raggiungibile con un’offerta e con soluzioni maggiormente personalizzate, caratterizzate da un servizio reso più efficace ed efficiente dal binomio Consulente-tecnologia. Il piano è fortemente radicato sui tre Pillar Strategici attorno ai quali è costruita la Vision della Banca, ovvero ‘Essere la Prima Banca Private, Unica per Valore del Servizio, Innovazione e Sostenibilità’.

Gli obiettivi del piano sono: l'aumento del target di mercato potenziale, che significa avvicinare nuovi segmenti di clientela grazie ad una offerta sempre più personalizzata e a modelli di servizio scalabili dai propri Consulenti Finanziari; il Data Driven Bank, quindi si mira a ad espandere l’ecosistema di piattaforme digitali per creare soluzioni ancor più a misura dei bisogni dei Consulenti Finanziari e dei Clienti; la sostenibilità verso gli stakeholders, puntando a far crescere l’approccio sostenibile fissando nuovi ambiziosi target.

Prefigurando uno sviluppo significativo della Banca, il piano per il triennio 2022-24 si pone tre traguardi da raggiungere: accelerare la crescita organica, rafforzare la crescita profittevole e distinguersi nella remunerazione degli azionisti.

La nuova strategia consente un’evoluzione del modello di business che, partendo sempre dal ruolo centrale e prioritario del Consulente Finanziario, riesce ad abbinare ulteriori proposte di servizio che fanno leva sulla tecnologia e possono avvantaggiarsi di una proposizione maggiormente integrata dei principi ESG ad ogni livello della Banca, dalla governance, alla gestione, fino agli investimenti e ai prodotti.

Generali, gli obiettivi finanziari 2022-2024

Nello specifico, il primo obiettivo finanziario per il triennio è la crescita dimensionale: si stima un flusso cumulato di raccolta netta compreso tra i €18,0-22,0 miliardi e le masse gestite e amministrate per conto della clientela a fine 2024 vengono stimate in un range di €105-€110 miliardi; si calcola inoltre un’incidenza delle soluzioni gestite, pari al 52% del totale a fine 2021, in un range compreso tra il 52% e il 56% al 2024 trainato in particolare dai fondi di casa e dai wrapper assicurativi.

Il secondo obiettivo finanziario per il triennio è la crescita reddituale: la banca si pone l’obiettivo di generare una crescita media ponderata (CAGR) degli utili ricorrenti pari al 10-15% nell’arco di piano 2022-2024. Sul Margine d’Interesse si prevede un incremento medio ponderato (CAGR) del 5-10% nell’arco di piano 2022-2024, legato principalmente allo sviluppo degli attivi fruttiferi e alla normalizzazione dei tassi di interesse.

II terzo obiettivo è invece la crescita remunerativa, in quanto Banca Generali intende distribuire dividendi secondo una cash view in crescita costante nell’arco di piano puntando a ridurre la volatilità dei dividendi attraverso una maggiore flessibilità del payout; la Banca si attende di poter distribuire €7,5-8,5 per azione di dividendi cumulati nel periodo 2022-2025.

Generali, le principali iniziative predisposte: Valore del Servizio, Innovazione e Sostenibilità

L’obiettivo determinante è quello di introdurre una gamma composita di prodotti, servizi e strumenti digitali che consentano di realizzare una totale personalizzazione sia sul fronte dell’offerta, sia nei modelli di servizio, con piattaforme dedicate che sfruttino l’analisi dei dati per una più efficace stima del potenziale. Banca Generali ha individuato l’opportunità di servire una platea di Clienti più ampia di quella Private finora servita.

La società punta ad ampliare la propria presenza nel segmento della clientela High Net Worth (HNW) da un lato e nel segmento Affluent dall’altro. In entrambi questi segmenti, dove Banca Generali è già in parte presente, si stima una considerevole opportunità per aumentare lo share of wallet e acquisire nuova clientela. L’ampliamento dell’offerta verrà accompagnato da un rafforzamento del modello di servizio incentrato sul Consulente Finanziario. Nello specifico si rafforzerà l’azione del Consulente Finanziario attraverso la predisposizione di tre modelli di servizio specifici, differenziati per contenuti, assistenza e accessibilità digitale: Modello "Enhanced", "Guided" e "Self".

L’Innovazione risulta ancora più centrale nella strategia della Banca. Dallo scorso piano è stato avviato con successo un percorso composito sul fronte della digitalizzazione, open banking e automatizzazione dei processi, e nel prossimo triennio si sfrutteranno l’esperienza e le competenze maturate per fare un ulteriore progresso lungo tre direttrici: utilizzo integrato dei dati, evoluzione della gamma di asset digitali e monitoraggio delle innovazioni tecnologiche e dei trend del settore.

Banca Generali integra dal 2019 i principi della sostenibilità e negli ultimi 18 mesi ha compiuto uno sforzo significativo per aumentare il profilo del proprio impegno. La sostenibilità permea l’azione della Banca a tutti i livelli, coinvolgendo tutti gli Stakeholders con impegni e obiettivi multipli: per quanto riguarda clienti e consulenti, l’obiettivo al 2024 punta a raggiungere una percentuale del 40% in prodotti ESG (fondi e wrappers) sul totale delle soluzioni gestite complessive; per i dipendenti la banca ha adottato azioni per promuovere iniziative di work-life balance e ha adottato da tempo politiche attive sul fronte della Diversity & Inclusion, oltre il fatto che Il 70% del personale sarà coinvolto in iniziative specifiche su tematiche relative al digitale e sostenibilità; per azionisti e authorities l’impegno per il triennio è quello di arrivare a sottoscrivere gli impegni del Principle of Responsible Investment (PRI) e della Task Force on Climate- related Financial Disclosures (TCFD); infine per Comunità e future generazioni Generali ha fissato alcuni obiettivi sfidanti sul clima e si impegna a contribuire fattivamente con iniziative di impatto sociale sul territorio.