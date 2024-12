Gentili Mosconi inaugura la Fondazione ETS per promuovere il Made in Italy e la sostenibilità nella moda

Gentili Mosconi, inaugurata la Fondazione ETS: l'obiettivo è promuovere il Made in Italy e la moda sostenibile

Gentili Mosconi, gruppo leader nel mercato della moda di lusso e quotato su Euronext Growth Milan, ha annunciato la creazione della Fondazione Gentili Mosconi ETS. Questa iniziativa rappresenta un nuovo capitolo per l’azienda, che ribadisce il suo impegno nella valorizzazione del patrimonio tessile, artistico e creativo italiano, con un occhio rivolto alla sostenibilità e alla formazione delle nuove generazioni.

La Fondazione nasce con l’obiettivo di promuovere il dialogo tra tradizione e innovazione, attraverso progetti dedicati alla formazione, alla partecipazione intergenerazionale e alla sensibilizzazione sul tema della moda sostenibile. Tra le iniziative principali figura “L’Archivio Generativo”, un hub creativo che, attraverso programmi rivolti agli under 35, mira a potenziare le competenze di giovani talenti nei settori del tessile, della moda e delle arti visive. L’archivio si compone di oltre 80.000 disegni, 2.300 abiti e accessori, e più di 1.500 libri antichi, risorse fondamentali per favorire nuove connessioni tra arte, tessile e design.

Francesco Gentili, Presidente della Fondazione, ha sottolineato l’importanza di trasformare il patrimonio storico in una piattaforma dinamica e aperta, capace di ispirare nuove prospettive: “Non si tratta solo di conservare, ma di reinventare. L’Archivio Generativo rappresenta il luogo dove passato e futuro si incontrano, dove la creatività italiana può continuare a superare ogni limite”.

Durante l’evento di presentazione, il gruppo ha annunciato l’acquisizione dell’Archivio di Rue d’Anjou 3, storico simbolo della Maison Abraham, nota per i suoi tessuti in seta e le collaborazioni con icone come Yves Saint Laurent e Christian Dior. Questo tesoro tessile sarà al centro di progetti di studio e valorizzazione che coinvolgeranno atenei ed esperti del settore, con l’obiettivo di renderlo accessibile alle nuove generazioni.

Giulia Gentili, Vicepresidente della Fondazione, ha evidenziato come il progetto promuova il dialogo intergenerazionale: “Vogliamo creare percorsi formativi dove i giovani possano apprendere sul campo e crescere grazie al confronto con esperti e professionisti”.

La Fondazione si inserisce inoltre nella rete di Como Città Creativa UNESCO, rafforzando il legame con il territorio e contribuendo alla promozione internazionale dell’eccellenza tessile comasca. Tra le iniziative future, una conferenza a Como dedicata a “L’Archivio Generativo” vedrà la partecipazione di storici ed esperti, consolidando il ruolo della Fondazione come punto di riferimento per il settore. Con questa iniziativa, Gentili Mosconi non solo celebra l’eccellenza del Made in Italy, ma traccia una nuova rotta verso una moda più sostenibile, innovativa e inclusiva, capace di connettere generazioni e culture diverse.