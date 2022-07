Google Cloud Region di Milano e Torino: un mercato da 1,9 mld

Google Cloud Region, un ecosistema da 1,9 miliardi per i partner

Un nuovo mercato per i partner da 1,9 miliardi di euro nel triennio 2023-2025: è il valore della Google Cloud Region di Milano (attiva da poco più di un mese) e Torino, che verrà avviata nelle prossime settimane. Un ecosistema di cui fanno parte player importanti come Accenture, Bip, Capgemini, Deloitte, Huware, Injenia, Ntt Data, Reply, Sap e Tim. Proprio l’ex-Sip, tramite la cloud company Noovle, ha un ruolo di rilievo nel fornire le infrastrutture dei data center a cui si appoggiano le region di Google Cloud. L’attenzione all’impatto ambientale delle nuove infrastrutture di Google Cloud è confermato anche dallo studio del Politecnico di Milano1 che ha stimato che le region di Milano e Torino consentirebbero un risparmio a livello di emissioni pari a circa 47.640 tonnellate di CO2/anno.

“La digitalizzazione rappresenta un propulsore per la ripresa economica e la competitività e in questo contesto, il cloud costituisce un asset cruciale”, commenta Fabio Fregi, Country Manager Italy di Google Cloud. “Le Google Cloud region di Milano e Torino favoriscono lo sviluppo di percorsi virtuosi in grado di supportare la crescita digitale di tutto il Paese e grazie al sostegno dei nostri partner esperti e altamente qualificati, le aziende italiane potranno davvero trarre il massimo valore da queste infrastrutture”.

“L’importanza di creare sinergia con un partner come Google Cloud – spiega Walter Ruffinoni, ceo di Ntt Data Italia - si concretizza per noi nella possibilità di dare un apporto di valore alla digitalizzazione del Paese e delle imprese, grazie all’abilitazione di nuovi scenari che rendono le infrastrutture italiane più competitive. La nascita delle Google Cloud region nazionali gioca un ruolo fondamentale anche nell’incentivare la formazione di competenze che, grazie allo sviluppo del mercato generato, aiuteranno a rendere il nostro Paese più attrattivo per aziende e talenti”.

“Il cloud è lo strumento essenziale per la crescita di un'economia basata sui dati, fondamentale per lo sviluppo delle imprese italiane e per la digitalizzazione del Paese – conclude Elio Schiavo, Chief Enterprise & Innovative Solutions Officer Tim -. Questo è il motivo per cui Tim Enterprise, tramite Noovle, ha realizzato l'infrastruttura per le Google Cloud region, basata su data center green, alimentati ad energia rinnovabile. Attraverso la partnership con Google Cloud, Tim Enterprise offre al mercato soluzioni digitali all’avanguardia, flessibili, sicure e sostenibili che permetteranno ad Aziende, Pubblica Amministrazione e cittadini di fruire di servizi innovativi di cloud pubblico, privato e ibrido”.