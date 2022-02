Gruppo Axa, risultati 2021: utile record a 7,3 miliardi di euro

Axa chiude il 2021 con un utile record a 7,3 Mrd di euro, il doppio del 2020

Il Gruppo Axa ha annunciato questa mattina i risultati approvati del bilancio del 2021, che riportano un’ottima performance su tutti gli indicatori e le linee di business.

L’utile del 2021, infatti, si attesta alla cifra record 7,3 miliardi di euro, in aumento del 135%, più del doppio dei 3,2 miliardi dell’anno precedente penalizzato dal Covid-19. Il giro d’affari è aumentato del 3% a quasi 100 miliardi di euro, mentre l’utile operativo per azione è salito del 61% a 2,75 euro. Il risultato operativo del Gruppo si conferma a 6,76 miliardi di euro, in aumento del 59%.

"AXA ha ottenuto una performance eccellente nel 2021 su tutti i fronti", ha commentato Thomas Buberl, amministratore delegato di Axa, dichiarandosi orgoglioso delle prestazioni ad alto livello del Gruppo nonostante le criticità date dal contesto pandemico. "Negli ultimi anni il percorso di trasformazione e semplificazione che abbiamo adottato sta producendo ottimi risultati, con ricavi e guadagni in aumento su tutte le linee di business".

“Stiamo realizzando tutte e cinque le azioni strategiche previste dal nostro piano strategico Driving progress 2023”, ha spiegato Buberl. “E sono orgoglioso della performance del Gruppo in questo contesto di crisi del Covid-19, che riflette la rilevanza della nostra strategia, il forte impegno delle nostre persone, dei nostri agenti e partner oltre la continua fiducia dei nostri clienti”.