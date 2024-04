Gruppo BPER, Bibanca: annunciato il rinnovo del CdA

Gruppo BPER, Bibanca rinnova il CdA e approva il Bilancio al 31 dicembre 2023 con un utile netto a 57,5 milioni di euro

Si è svolta a Sassari l'Assemblea ordinaria dei Soci di Bibanca, società prodotto del Gruppo BPER specializzata nella Consumer Finance e nei Payments, presieduta da Mario Mariani. Durante l'Assemblea sono stati discussi e approvati diversi punti all'ordine del giorno, tra cui il Bilancio al 31 dicembre 2023, la nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026 e i relativi compensi, la nomina di un sindaco supplente, le politiche di remunerazione e il piano dei compensi basato su strumenti finanziari.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato composto da Mario Mariani, Vittorio Stefano Kuhn, Michele Campanardi, Massimiliano Baga, Sara Quintavalla, Ignazio Pischedda e Angela Mameli. Mario Mariani è stato confermato alla carica di Presidente, mentre Stefano Vittorio Kuhn è stato nominato Vicepresidente. Inoltre, Diego Rossi è stato riconfermato Direttore Generale. La conferma di Mario Mariani alla carica di Presidente per il prossimo triennio testimonia la continuità della spinta innovativa iniziata da Bibanca nel 2019 con il Direttore Generale Diego Rossi e offre spunti di riflessione sulle capacità e sulle opportunità di sviluppo per Bibanca.

Il conto economico dell'anno ha chiuso con un utile netto di 57,5 milioni di euro, superiore del 102% rispetto all'anno precedente. La ripartizione degli utili ha previsto l'assegnazione di un dividendo pari a Euro 0,65 per azione. Il bilancio annuale ha mostrato un margine di interesse aumentato del 20,1% rispetto all'anno precedente, mentre le commissioni nette sono cresciute del 36,3%. Il margine di intermediazione si è incrementato del 25,3%. Inoltre, il costo del credito sull’intero anno è diminuito rispetto all'anno precedente. Sul fronte volumi, l'azienda ha registrato un aumento nell'erogato complessivo di prestiti personali, cessioni del quinto e carte rateali rispetto all'anno precedente.

Mario Mariani, confermato Presidente di Bibanca per il prossimo triennio, ha dichiarato: "È un onore e al tempo stesso una grande responsabilità presiedere anche per il prossimo mandato il CdA di Bibanca. Sono molto soddisfatto dei risultati sin qui conseguiti dall’azienda, frutto dell’intelligenza e del lavoro di squadra dei suoi dipendenti. Crescita, efficientamento e innovazione hanno rappresentato in questi anni un impegno quotidiano. Impegno che continueremo a mantenere anche per il triennio che ci prepariamo ad affrontare, per cogliere tutte le opportunità che l’evoluzione del contesto di mercato e il Gruppo BPER ci offriranno".