Gruppo FS: intensificati i controlli su treni e stazioni per le festività natalizie

Gruppo FS: monitorati da FS Security 1.300 treni per gestire l'aumento dei viaggiatori durante le feste: particolare attenzione a Milano, Firenze, Roma e Napoli

Gruppo Ferrovie dello Stato ha avviato un piano straordinario per garantire la sicurezza dei passeggeri e dei lavoratori durante il periodo natalizio. Fino al 25 dicembre, FS Security, la società del Gruppo FS dedicata alla sicurezza, schiererà 250 agenti per presidiare alcune delle linee ferroviarie più a rischio e le stazioni principali lungo la rete ferroviaria nazionale.

Il programma si concentra su 24 tratte strategiche da nord a sud della penisola, tra cui la Milano-Verona, la Bologna-Piacenza, la Napoli Campi Flegrei-Salerno e la Palermo-Termini Imerese. Ogni giorno, oltre 1.300 treni e più di 70 stazioni saranno monitorati in diverse fasce orarie – mattina, pomeriggio e sera – per garantire la massima copertura. L'obiettivo è offrire un ambiente sicuro, soprattutto in un periodo di maggiore affluenza dovuto alle festività natalizie.

I controlli saranno intensificati sia a bordo dei treni sia nei pressi degli accessi ai mezzi di trasporto, con particolare attenzione alle linee che attraversano i principali nodi ferroviari italiani, come Milano, Firenze, Roma e Napoli. Tra le tratte interessate, figurano collegamenti fondamentali per il trasporto regionale e interregionale, come la Milano-Genova, la Venezia-Udine e la Reggio Calabria-Lamezia.

Con l'aumento previsto del numero di passeggeri durante le festività, il piano messo in atto da FS Security rappresenta un elemento cruciale per garantire un viaggio sereno e sicuro. L'iniziativa testimonia l'impegno del Gruppo FS nel rispondere alle esigenze di sicurezza del territorio e nel rafforzare la fiducia degli utenti del servizio ferroviario.