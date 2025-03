Gruppo FS: aumenta la puntualità dei treni, migliorati tutti i collegamenti Trenitalia

Aumenta la puntualità dei treni in viaggio su tutta la rete Trenitalia. I dati registrati nei mesi scorsi mostrano un netto miglioramento, a partire dall'Alta Velocità, dove la percentuale di convogli in orario è salita dal 67,4% di ottobre 2024 all'80,9% di febbraio 2025. Un andamento positivo si riscontra anche nei servizi Intercity, con una crescita dal 79,7% all’89,3% nello stesso periodo. Il primato della puntualità spetta però ai treni regionali, che a febbraio 2025 hanno raggiunto il 91,3% di corse puntuali.

I treni ad Alta Velocità hanno mostrato un incremento progressivo della puntualità: dal 67,4% di ottobre 2024, passando per il 71,8% di novembre e il 76,8% di dicembre, fino ad arrivare al 79,5% di gennaio e all’80,9% di febbraio 2025. Anche gli Intercity hanno registrato un miglioramento costante: dal 79,7% di ottobre, all’81,1% di novembre, poi all’84,6% di dicembre, fino all’87,3% di gennaio e all’89,3% di febbraio. Ancora più rilevante la crescita nel trasporto regionale, che è passato dall’86,3% di ottobre 2024 all’87,3% di novembre, all’88,5% di dicembre, fino a raggiungere il 90,7% di gennaio e il 91,3% di febbraio 2025.

Per supportare questo miglioramento e garantire un servizio sempre più efficiente, sono attualmente attivi circa 1.200 cantieri dedicati sia a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia alla realizzazione di opere strategiche. L’obiettivo è rendere la rete ferroviaria più moderna, sicura ed efficiente, in linea con i traguardi fissati dal PNRR. Tutte le attività in corso sono accompagnate da una campagna informativa promossa da RFI, per garantire ai viaggiatori aggiornamenti costanti sui lavori in atto lungo la rete nazionale.