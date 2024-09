Gruppo FS, l'AD Stefano Donnarumma incontra a Berlino l’Ambasciatore Armando Varricchio

Gruppo FS, InnoTrans: si è tenuto a Berlino l'incontro tra l'AD Stefano Donnarumma e l’Ambasciatore Armando Varricchio

Prosegue a Berlino la fiera InnoTrans, nel corso della quale si è tenuto un incontro tra l’Ambasciatore d’Italia in Germania, Armando Varricchio, e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, Stefano Donnarumma. L’incontro, organizzato alla vigilia dell’avvio della fiera internazionale leader per la tecnologia dei trasporti, è stato un’importante occasione di confronto sulla presenza del Gruppo FS nel Paese e sulle ulteriori opportunità di sviluppo nel quadro della cooperazione economica tra Italia e Germania.

Il Gruppo FS considera l’Europa come il proprio mercato domestico, nel quale è attivo operativamente in ambito ferroviario e stradale. Nell’ambito della strategia di espansione internazionale del Gruppo, la Germania ricopre un ruolo fondamentale. Infatti, FS vanta una presenza consolidata sul mercato ferroviario tedesco, sia nel trasporto passeggeri sia in quello merci. Netinera (società controllata di Trenitalia) è il secondo operatore privato nel trasporto locale tedesco e offre servizi su ferro e gomma in 11 Länder e nelle 3 città-stato di Berlino, Brema e Amburgo. La società TX Logistik (controllata da Mercitalia Logistics) è attiva nel trasporto ferroviario merci e, nel 2023, è diventata il secondo operatore del trasporto merci nel Paese con l’ingresso nella proprietà del terminal logistico di Duisburg e l’acquisizione del Gruppo tedesco Exploris. Non mancano, inoltre, prospettive di ulteriore espansione, anche nel mercato dell’alta velocità con i collegamenti Frecciarossa di Trenitalia.

“La collaborazione tra Italia e Germania, le prime due economie manifatturiere d’Europa, si conferma strategica”, ha affermato l’Ambasciatore Varricchio. Oltre a rappresentare il primo partner commerciale dell’Italia, Berlino infatti si riconferma il primo mercato di destinazione per il nostro export, il primo fornitore e primo mercato incoming dei flussi turistici. Tutti dati (e primati) a testimonianza di relazioni economiche e commerciali di rilievo assoluto per il Sistema Italia. “In considerazione dell’alto grado di interconnessione tra i due tessuti produttivi vi sono innumerevoli opportunità da ambo le parti e per il nostro Sistema Paese in particolare”, ha proseguito Varricchio.

L’AD e DG del Gruppo FS Italiane, Stefano Donnarumma, ha affermato: “La Germania è un attore centrale nel mercato ferroviario europeo e rappresenta per noi un Paese in cui continuare a investire ed espandere la nostra presenza, contando sull’ottima collaborazione con i partner locali. Oltre alle attività già consolidate, guardiamo ora all’ingresso nel settore AV tedesco, sfruttando le potenzialità della liberalizzazione del mercato ferroviario europeo, come già fatto in Francia e in Spagna. In partnership con Deutsche Bahn, stiamo infatti lavorando allo sviluppo di nuovi collegamenti cross-border che dal 2026 permetteranno di raggiungere Monaco da Roma e Milano con il nostro Frecciarossa 1000”.