Gruppo FS, La Freccia di Gennaio: Carlo Conti anticipa in esclusiva una novità di Sanremo

La Freccia di Gennaio: da Carlo Conti e le novità di Sanremo al nuovo Piano strategico 2025 del Gruppo FS

Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, ha rivelato in esclusiva a La Freccia una novità riguardo alla presentazione dei cantanti più votati durante le serate del festival. "La comunicazione dei primi cinque artisti di ogni serata, compresi i finalisti, non seguirà un ordine legato alla reale classifica, ma sarà randomico. Non si saprà, quindi, chi ha ottenuto più voti. In questo modo sarà più sorprendente la proclamazione del vincitore", ha dichiarato Conti. Inoltre, il conduttore ha confermato la partecipazione fissa di Selvaggia Lucarelli al Dopofestival, e ha annunciato che Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio saranno i presentatori del PrimaFestival.

Parallelamente, il Gruppo FS ha presentato il suo Piano strategico per il 2025, un ambizioso programma quinquennale che prevede un investimento superiore a 100 miliardi di euro. Questo progetto mira a potenziare la rete ferroviaria e stradale, migliorare la qualità dei servizi offerti, sostenere il completamento delle infrastrutture e promuovere una mobilità sempre più sostenibile. Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato del Gruppo FS, ha illustrato i dettagli di questa trasformazione tecnologicamente avanzata nell'ultima edizione del magazine.

Un viaggio verso il futuro come quello preconizzato agli inizi del ‘900 dal movimento artistico fondato da Filippo Tommaso Marinetti, a cui è dedicata la mostra Il Tempo del Futurismo alla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma. L’esposizione, sponsorizzata dal Gruppo FS, trova ampio spazio tra le pagine del magazine, sottolineando così l’impegno dell’azienda nel connettere le persone al sapere, sostenendo e valorizzando il patrimonio artistico del Paese.

A questo proposito, Agrigento è stata proclamata Capitale italiana della cultura 2025 grazie a un progetto che esplora le relazioni tra individuo, natura e territorio. Durante l'anno, la città ospiterà numerosi eventi ispirati ai quattro elementi — Aria, Acqua, Terra e Fuoco —, offrendo nuove prospettive su temi quali l'inclusione sociale, l'innovazione e la valorizzazione del territorio. Il 2025 segna anche l'anno del Giubileo della Speranza, un'iniziativa che La Freccia seguirà con una rubrica dedicata per accompagnare i lettori lungo tutto l'anno. In aggiunta, sarà presentato l'oroscopo di Lumpa, che suggerirà a ciascuno dei dodici segni zodiacali la meta italiana ideale per l'anno.

Tutte queste novità e molto altro saranno presenti nella edizione di gennaio di La Freccia, disponibile in formato digitale attraverso FS Italiane e in copia cartacea, reperibile sui treni Freccia di Trenitalia, nei FRECCIALounge e FRECCIAClub, per essere portata con sé dai lettori in ogni momento.