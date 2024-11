Gruppo FS: lanciata la campagna delle 5D contro le molestie nei luoghi pubblici

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: Gruppo FS presenta la campagna delle 5D per agire contro le molestie

Non esiste una sola soluzione per fermare le molestie nei luoghi pubblici, ma ben cinque. Questo è il messaggio che il Gruppo FS rilancia in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, attraverso la campagna delle 5D, realizzata con il supporto scientifico dell’associazione americana Right To Be e patrocinata dal Ministero dell’Interno.

La campagna, attiva fino al 4 dicembre, sarà diffusa attraverso i canali del Gruppo FS e in molte piazze italiane, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e offrire strumenti pratici per intervenire in situazioni di molestia. Le cinque azioni, Delegare, Dare sostegno, Dichiarare, Documentare e Distrarre, costituiscono il metodo delle 5D, pensato per fermare episodi di molestia in modo sicuro ed efficace, proteggendo sia le vittime che chi assiste. Questi principi saranno visibili anche sulla rete ferroviaria grazie a una speciale livrea dedicata su un Frecciarossa.

"L’impegno del Gruppo FS per l’eliminazione della violenza contro le donne è concreto, continuativo e trasversale", ha dichiarato Gian Luca Orefice, Chief Human Resources Officer Gruppo FS. "Attraversa le aree di intervento della nostra azienda è radicato nella cultura d'impresa, si estende verso i nostri clienti, le comunità che attraversiamo e le scuole. Con questa campagna, che coinvolge per la prima volta oltre 5000 touchpoint nei nostri asset – stazioni, treni, bus, uffici e impianti – vogliamo diffondere un messaggio unico e forte, raggiungendo il maggior numero possibile di persone. Ogni giorno, le donne e gli uomini del Gruppo FS lavorano per promuovere una cultura del rispetto come valore imprescindibile e identitario. Coniughiamo eccellenza industriale e infrastruttura sociale al servizio del Paese. Per vocazione uniamo luoghi e persone, costruiamo valore e valori".

Il metodo delle 5D, ideato da Right To Be, punta a coinvolgere i cosiddetti bystanders (testimoni di episodi di molestia), aiutandoli a superare il blocco dell’azione. Secondo uno studio Ipsos del 2019, l’86% di chi assiste a situazioni di molestia vorrebbe intervenire ma non sa come farlo. La campagna mira a ridurre questa percentuale, fornendo strumenti semplici e testati per consentire a chiunque di agire con sicurezza e contribuire alla costruzione di spazi pubblici più sicuri.

Creare una rete attiva e consapevole è essenziale per combattere ogni forma di violenza e discriminazione. FS si impegna a promuovere inclusione e diversità, traducendo questi principi in azioni concrete e continuative. Questo impegno ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Interno per il secondo anno consecutivo e importanti riconoscimenti: il Gruppo FS è stato inserito nella top 10 dei brand più inclusivi d’Italia secondo il Diversity Brand Index e ha vinto il premio UIC Sustainability Impact Awards alla fiera internazionale InnoTrans.