Gruppo FS, Piano Strategico 2025-2029: 100 mld di investimenti per il futuro dell'Italia

Gruppo FS, presentato il Piano Strategico 2025-2029: 100 miliardi di investimenti per potenziare le infrastrutture italiane

Oltre 100 miliardi di euro di investimenti in cinque anni per supportare la crescita infrastrutturale, economica e tecnologica del Paese. È quanto delineato nel Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, presentato oggi a Roma dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale Stefano Antonio Donnarumma, insieme al Presidente Tommaso Tanzilli e al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Il Presidente Tommaso Tanzilli ha sottolineato l’importanza del Piano per affrontare le sfide future. “Il Piano Strategico che ci accompagnerà nei prossimi cinque anni avrà un impatto decisivo sull’assetto del Gruppo FS, mettendoci in condizione di superare le sfide attuali e quelle future. Sfide che potremo vincere solamente grazie a un programma certo di investimenti a livello infrastrutturale e tecnologico e all’apporto fondamentale delle persone del Gruppo che, quotidianamente, si impegnano per garantire un servizio all’altezza delle aspettative in tutti gli ambiti in cui operiamo. Il Piano Strategico inciderà in maniera determinante anche sul Sistema Paese, portando connettività, servizi e quel valore aggiunto che può fare la differenza”, ha commentato Tanzilli.

Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, ha dichiarato: “Il Gruppo FS si prepara ad avviare una fase di trasformazione ambiziosa, mirata non solo a innovare i processi operativi, ma anche a migliorare sensibilmente i servizi offerti. Ho l’onore di guidare un’azienda solida e radicata nel tessuto socioeconomico del Paese con un forte bisogno di rilancio attraverso una roadmap di dettaglio, supportata da adeguati investimenti. Questo Piano, che mira a imprimere una netta discontinuità, risponde alle esigenze di una società proiettata verso il futuro, riconoscendo nella mobilità integrata un pilastro fondamentale per lo sviluppo. L’obiettivo è affrontare con maggiore efficacia le sfide economico-finanziarie e potenziare ulteriormente le infrastrutture e la qualità del servizio. La nuova organizzazione punta, inoltre, a rafforzare il ruolo internazionale del Gruppo, per posizionarlo come leader nel settore della mobilità”.

Tra le linee guida strategiche spiccano l’ampliamento della rete ferroviaria ad Alta Velocità, che permetterà di aumentare del 30% il numero di persone servite, e il potenziamento della puntualità per oltre 50mila treni all’anno. Matteo Salvini ha lodato il Piano, evidenziando come rappresenti “una svolta decisiva per rafforzare il sistema infrastrutturale italiano, con un impatto diretto sulla vita dei cittadini e sulla competitività internazionale del Paese”.

Con l’obiettivo di incrementare i passeggeri del 40% nei mercati esteri e rafforzare la sostenibilità ambientale con oltre un gigawatt di fotovoltaico installato entro il 2029, il Gruppo FS punta a un miglioramento significativo di tutti i principali indicatori economici. La qualità del servizio sarà garantita anche dall’introduzione di nuovi standard tecnologici e dall’investimento in 46 treni Alta Velocità Frecciarossa 1000, 145 treni regionali e oltre 1.260 autobus a basso impatto di CO2 nei prossimi dieci anni.

Il Piano non dimentica la sicurezza, che rappresenta una priorità assoluta. “Zero infortuni è l’obiettivo ambizioso ma imprescindibile”, ha dichiarato Donnarumma, annunciando il lancio della FS Security Academy, con 125mila giornate di formazione dedicate. Grazie a un approccio trasformativo che coinvolgerà tutte le aree di business, dalle infrastrutture ferroviarie e stradali al trasporto passeggeri e merci, fino alla rigenerazione urbana, il Gruppo FS si propone di affermarsi sempre più come leader europeo nel settore della mobilità.