Gruppo FS, RFI: procedono i lavori sulla Napoli-Roma via Formia

Gruppo FS, RFI: alla scoperta del cantiere della Galleria del Massico

Oggi, tra i binari della Galleria del Massico (oltre 5 chilometri di lunghezza e anno di inaugurazione 1927) si spostano carrelli e mezzi d’opera, operai e tecnici in tuta bianca e caschetto di protezione: fino al 23 agosto in questa galleria, situata sulla linea ferroviaria Napoli-Roma via Formia, non passeranno treni ma è operativo uno dei 1400 cantieri ferroviari di RFI attualmente attivi sui binari. Un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria, di potenziamento tecnologico delle infrastrutture e di realizzazione di nuove linee dal valore di 9 miliardi di euro di investimenti a livello nazionale nel 2024.

Nel cantiere della Galleria del Massico l’aria che si respira è quella di chi si impegna ogni giorno affinché la linea possa essere riaperta nei tempi previsti. Sono divisi in gruppi: c'è chi si occupa dell’esterno e chi invece è all’interno della galleria per forarne le pareti. I lavori prevedono il consolidamento e l’impermeabilizzazione della volta, così da proteggerla contro l’infiltrazione di acqua. Un compito non da poco: saranno effettuate delle forature e poi immesse delle resine di silicone per rendere ermetici i fori.

"Stiamo impermeabilizzando anche dei viadotti", spiega Fabio Rapuano, direttore infrastrutture Campania di RFI, "sono attività complesse perché bisogna rimuovere binario e massicciata, impermeabilizzare e poi rimettere l’infrastruttura ferroviaria".

Al lavoro in questo cantiere ci sono 30 persone tra tecnici di RFI e delle altre ditte appaltate per l’intera fase dei lavori, con un investimento complessivo di circa 60 milioni. Gli inteventi riguardano infatti non solo la Galleria ma anche i lavori propedeutici all'installazione dell’Apparato Centrale Computerizzato Multistazione sulla tratta Villa Literno – Formia. L’ACC-M, per semplificare, rappresenta una tecnologia avanzata nel settore della circolazione ferroviaria che garantisce maggiore regolarità e puntualità. Una vera e propria “cabina di regia” che rende più affidabile ed efficiente l’infrastruttura.

"Alla fine dei lavori avremo una linea molto più moderna ed efficiente", spiega Rapuano, "che consentirà di avere una regolarità maggiore per tutti i nostri passeggeri".

Per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria è sospesa dal 3 al 23 agosto tra le stazioni di Villa Literno e Minturno e dal 19 al 20 agosto anche tra le stazioni di Villa Literno e Formia. Le interruzioni interessano i treni Intercity e del Regionale di Trenitalia, dove è stato predisposto un servizio con bus dalla stazione di Villa Literno e Minturno.