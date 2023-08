Gruppo FS: TX Logistik acquisisce il Gruppo tedesco Exploris

Gruppo FS: la controllata TX Logistik firma il contratto di compravendita per l'acquisizione del Gruppo tedesco Exploris

TX Logistik, società del Polo Logistica del Gruppo FS Italiane ha firmato il contratto di compravendita per l’acquisizione di Exploris Deutschland Holding GmbH Hamburg (“Exploris” o il “Gruppo Exploris”), impresa di trasporto ferroviario merci in Europa, diventando così il secondo operatore del trasporto merci in Germania per Tkm. Attraverso le società di Exploris Deutschland Holding GmbH Hamburg, tra cui Via Cargo, HSL Logistik e Delta Rail il Polo Logistica opererà nel trasporto ferroviario merci in otto paesi europei.

Il perfezionamento dell’operazione (closing) è soggetto al verificarsi di alcune condizioni sospensive standard per questo tipo di transazioni, incluso il nulla osta delle Autorità Antitrust rilevanti. I collegamenti ferroviari internazionali di Exploris sono fortemente orientati ai trasporti est-ovest e completano quindi la rete di TX Logistik, già molto presente lungo l’asse nord-sud Europa. L’acquisizione rafforza quindi la presenza del Gruppo FS nel mercato europeo con un arricchimento dei traffici da e per l’Italia anche a vantaggio dei servizi di import ed export dell’industria italiana.

"È un’operazione che ci rende molto orgogliosi", dice Sabrina De Filippis, AD di Mercitalia Logistics, società capofila del Polo Logistica che detiene il 100% delle azioni di TX, "perché ampliamo la nostra presenza in Europa offrendo al mercato e alle aziende italiane servizi più capillari ed efficienti. Inoltre, potremo realizzare quelle sinergie ed economie di scala, utili per tutte le società del Polo sia in ambito commerciale che operativo".