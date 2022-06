Gruppo Hera: Marche Multiservizi acquisisce Macero Maceratese

Gruppo Hera, acquisito il 70% di Macero Maceratese: si rafforza la leadership nazionale nel settore ambiente

Il Gruppo Hera porta a termine un'operazione che rafforza la propria leadership a livello nazionale nel settore ambiente: con la controllata Marche Multiservizi infatti, che si identifica come primo operatore nei servizi di pubblica utilità delle Marche, ha acquisito dalla famiglia Iesari il 70% di Macero Maceratese, storica azienda del territorio che da oltre 50 anni si occupa di servizi legati alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie locali, tra cui PMI e GDO, e attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani, in parte destinati a recupero energetico e discarica, in parte a trattamento e recupero.

Il Gruppo Hera con quest'operazione che ne sancisce ancora la crescita, mira a fornire alle aziende soluzioni efficienti, all’avanguardia e competitive in termini di costi e sostenibilità in chiave di economia circolare. Con l'acquisizione, mette a disposizione delle imprese locali già clienti di Macero Maceratese la propria dotazione impiantistica all’avanguardia e un servizio a 360° per i rifiuti speciali. Operando sul libero mercato e realizzando importanti sinergie sia con le altre società del Gruppo Hera attive nel trattamento rifiuti sia con i propri poli industriali già operativi in provincia di Pesaro e Urbino, Marche Multiservizi stima un incremento del 10% del fatturato e del 5% del margine operativo lordo, con un beneficio complessivo per tutti gli stakeholder del territorio gestito.

“Con questa acquisizione continuiamo l’importante sviluppo strategico nel settore dei rifiuti industriali e a rafforzare ulteriormente la nostra leadership nel settore ambiente. L’ingresso nel nostro Gruppo di questa realtà maceratese e le sinergie delle nuove piattaforme con l’attuale dotazione impiantistica aumenteranno la capillarità delle soluzioni di prossimità nei territori, migliorando efficienza e qualità dei servizi alle imprese locali con ritorni positivi sui territori serviti e benefici economici per i clienti” , ha commentato Tomaso Tommasi di Vignano, Presidente Esecutivo del Gruppo Hera.

“Con le autorizzazioni e gli impianti della storica azienda maceratese, ma soprattutto grazie al suo know-how ed expertise, Marche Multiservizi potrà mettere a disposizione delle imprese locali nelle province di Macerata, Ascoli e Fermo e di Pesaro e Urbino un servizio completo, in particolare per la raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non, a riconferma del forte radicamento nel territorio della nostra multiutility”, ha aggiunto Mauro Tiviroli, Amministratore Delegato di Marche Multiservizi.