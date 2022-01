Gruppo Immobiliare Progedil: Marco Barile nel Consiglio Direttivo della FIMAA

Marco Barile, Managing Director del Gruppo Immobiliare Progedil, entra nel Consiglio Direttivo della FIMAA

Marco Barile, Managing Director del Gruppo Immobiliare Progedil, entra a fare parte del Consiglio Direttivo della FIMAA – Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari – in qualità di Consigliere.

Barile vanta una profonda esperienza nel settore del real estate nel quale opera dal 1997 attraverso l’azienda di famiglia, Progedil 90. Nel corso degli anni si è specializzato nella commercializzazione di nuovi complessi immobiliari. Ha gestito edilizia convenzionata e privata, social housing e luxury con focus nel settore residenziale. Nel 2004 fonda Progedil Case, società che offre servizi di intermediazione per vendite e locazioni immobiliari, ampliando ulteriormente la gamma di servizi già offerti Progedil. Nel gennaio 2021 viene nominato Managing Director del Gruppo.

“Questa nomina rappresenta un ulteriore riconoscimento del lavoro svolto in questi anni. Sono molto orgoglioso e ringrazio gli associati FIMAA per la fiducia che hanno riposto nelle mie competenze. Per me rappresenta una nuova sfida che raccolgo volentieri e che mi impegno a portare avanti con successo e dedizione.” commenta Marco Barile, Managing Director del Gruppo Immobiliare Progedil.