Gruppo VéGé sostiene gli istituti scolastici con "Noi amiamo la Scuola"

Gruppo VéGé: rinnovato il supporto alle scuole italiane con "Noi Amiamo la Scuola", iniziativa realizzata con il supporto della Rete ITAsf

Il primo gruppo della distribuzione moderna nato in Italia ripropone l’iniziativa che premia le scuole italiane attraverso la spesa dei clienti. In più, quest’anno, in palio per la prima scuola classificata, un buono digitale del valore di 10.000 euro. Sulla scia dell’impegno che da sempre anima Gruppo VéGé in ambito sociale ed educativo, il primo gruppo della distribuzione moderna nato in Italia anche quest’anno rinnova il suo supporto alle scuole italiane con l’iniziativa Noi Amiamo la Scuola, dedicata agli istituti comprensivi, alle scuole statali e paritarie di primo e secondo grado e d’infanzia presenti su tutto il territorio italiano. L’iniziativa è attuata con il supporto della Rete ITAsf, rete di scuole che fanno parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

La meccanica dell’iniziativa è semplice: dal 20 settembre al 10 dicembre 2023, per ogni 15 euro di spesa e multipli su scontrino unico è impresso un Codice QR, a cui si aggiungeranno altri Codici QR se nella lista sono presenti i prodotti acceleratori a marca Ohi Vita (la Mdd benessere del Gruppo) e Mucho Amor (la linea pet care e pet food del Gruppo) e di altri brand partner dell’industria di marca. Le famiglie residenti nei comuni coinvolti nell’iniziativa possono raccogliere dei tagliandi con dei codici in formato digitale, che devono poi essere scannerizzati attraverso l’app Noi Amiamo la Scuola, disponibile per Android e iOS.

Le scuole che aderiscono alle iniziative iscrivendosi sui siti web di Noi amiamo la Scuola, hanno a disposizione un borsellino virtuale in cui vengono accumulati tutti i codici Qr donati per insegna. A fine attività, in base a una classifica per insegna, la scuola che si classificherà prima in graduatoria riceverà un buono digitale del valore di 10.000 euro, mentre alle altre scuole in classifica saranno attribuiti Buoni Digitali del valore di 1.000 euro e 500 euro, in funzione al numero dei codici ricevuti (è richiesto il numero minimo di 50 codici per entrare in classifica).

“Siamo orgogliosi di rinnovare per il settimo anno il nostro supporto alle scuole italiane. È fondamentale per noi di VéGé promuovere un sostegno concreto all’istruzione, contribuendo alla formazione della società di domani, con la consapevolezza di aver aiutato studenti, insegnanti e famiglie a cui vogliamo essere sempre vicini. Grazie a Noi Amiamo la Scuola e a Noi Amiamo lo Sport, che da due anni affianca l’attività, trasmettiamo i valori dell’aggregazione sociale, dell’unità, del gioco di squadra, ma allo stesso tempo miglioriamo il benessere fisico e psicologico dell’intera comunità”, commenta Francesca Repossi, Responsabile Marketing di Gruppo VéGé.