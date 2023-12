GSR, inaugurato il Muro della gentilizza alla Stazione di Milano Centrale

GSR, al via il Muro della gentilezza: l'iniziativa con il Mercato Centrale Milano dà vita a un punto di raccolta capi per i bisognosi

È stato presentato oggi al pubblico il Muro della gentilezza, l’iniziativa benefica promossa da Grandi Stazioni Retail in collaborazione con il Mercato Centrale Milano, che dà vita a un punto di raccolta abiti per i più bisognosi. Il progetto prende ispirazione dai cosiddetti walls of kindess, nati nel 2015 in Iran e diffusi in diverse parti del mondo tra cui in Italia. In un mondo diviso da muri di cemento, filo spinato e intolleranza, i muri della gentilezza possono rappresentare un atto rivoluzionario di attenzione al prossimo dove “Se non hai bisogno lascialo, se ne hai bisogno prendilo”.

Il progetto del Mercato di via Sammartini funzionerà come punto di raccolta di capi di abbigliamento usati ma in buone condizioni. Semplicemente donando ciò che non serve più, il Muro della Gentilezza invita la collettività a compiere un piccolo gesto, che può fare la differenza per i meno abbienti promuovendo solidarietà, soprattutto in una città come Milano dove si contano un rilevante numero di homeless, per qualcuno dei quali un vecchio giubbotto usato può fare la differenza.

Il Muro della Gentilezza resterà aperto al pubblico tutti i giorni negli orari del Mercato Centrale, fino a fine gennaio. I volontari di City Angels, che svolgono quotidianamente attività di presidio sul territorio fornendo supporto ai senzatetto, sosterranno l’iniziativa ridistribuendo eventuali capi in esubero.

Nella presentazione del progetto alla stampa, tenutasi al primo piano del Mercato Centrale, sono intervenuti Umberto Montano, Presidente di Mercato Centrale; Alberto Baldan, CEO di Grandi Stazioni Retail; Maurizio Naro, Presidente di Centrale District e Camilla Doni, Vice presidente di Centrale District. Montano, ha dichiarato: “Alziamo il muro della gentilezza contro quello dell’indifferenza. Lavoriamo un pochino anche per chi ha bisogno perché è bello, gratifica ed è molto giusto”.

Le parole di Alberto Baldan, CEO di Grandi Stazioni Retail ad affaritaliani.it

Alberto Baldan, CEO di Grandi Stazioni Retail, al margine dell’evento, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi del progetto presentato oggi in collaborazione con il Mercato Centrale. Si tratta di un’iniziativa molto semplice e diretta che rientra perfettamente nell’utilizzo sociale di una stazione come quella di Milano e che, non da meno, si inserisce perfettamente nella nostra strategia. L’obiettivo, in quanto GSR, è quello di creare un’esperienza positiva per tutte le persone che frequentano la stazione. Qui a Milano, ogni giorno passano 350 mila persone e l’utilizzo di questi spazi rappresenta fantastica opportunità per coinvolgere più utenti possibili in un gesto di altruismo semplice”.

“Il Muro della Gentilezza in Centrale a Milano è per noi un test; c’è l’intenzione di estendere l’iniziativa e stiamo pensando di farlo a Roma Termini, sempre in collaborazione con il Mercato Centrale”, ha concluso Alberto Baldan.