Havas Media: Luca Rabboni nominato nuovo Head of Analytics e CRO di CSA

Havas Media: Luca Rabboni è nuovo Head of Analytics e Chief Risk Officer di CSA

Un altro arrivo importante in casa Havas Media Network sul fronte tech e big data. Luca Rabboni entra nella realtà guidata da Stefano Spadini per completare e rafforzare la proposta di CSA, la sigla globale di Havas dedicata a supportare i clienti e il mercato nel capitalizzare dati, tecnologia e insight con l’obiettivo di migliorare i risultati di business e rafforzare la relazione con i consumatori. Nel suo nuovo ruolo Rabboni, che ha oltre 12 anni di esperienze nel settore, ultima delle quali quella nel Gruppo Dentsu, si occuperà di offrire ai clienti consulenza strategica e tecnica per ottimizzare la end-user experience e le performance attraverso decisioni data-driven.

Daniele Frattini, Chief Data Officer di Havas Media Network, ha commentato: “L’arrivo di Rabboni rappresenta un ulteriore importante passo per CSA, che a soli 6 mesi dal lancio in Italia, continua ad accelerare nel processo di integrazione di competenze data & tech al servizio della catena del valore della comunicazione. L’ingresso di Rabboni si integra sinergicamente con le esistenti attività dei team di digital performance e di e-commerce di Havas, confermando il nostro approccio integrato e orientato ai risultati di business”.

“Sono entusiasta di unirmi ad Havas ed entrare a far parte di CSA. Nel mio ruolo l’obiettivo sarà quello di creare progetti su misura per avvicinare i brand ai propri consumatori. Il mio approccio, come quello di CSA del resto, è molto concreto e orientato ai risultati”, ha concluso Rabboni.