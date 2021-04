HEINEKEN, annunciato il programma di sostenibilità “Brew a Better World 2030”

HEINEKEN: gli obiettivi di sostenibilità per i prossimi 10 anni del piano “Brew a Better World 2030”

HEINEKEN annuncia “Brew a Better World 2030”, il programma globale di sostenibilità che sancisce l’impegno dell’azienda per il prossimo decennio. Costruito sulle fondamenta dei risultati ottenuti nel decennio precedente, il piano è stato rinnovato, maggiormente focalizzato su alcune aree specifiche, con obiettivi formulati su base scientifica che passano da oltre 80 a 23, e ha reso più ambiziosi i traguardi che si propone di raggiungere al 2030.

Tre i pilastri su cui si concentreranno le azioni: sostenibilità ambientale, impatto positivo sulla società e promozione del consumo responsabile. Il raggiungimento della carbon neutrality in produzione entro il 2030 e su tutta la catena del valore entro il 2040, primo birrificio al mondo a porsi un simile obiettivo, tra i punti cruciali mirati alla salvaguardia dell’ambiente. L’attenzione verso le persone e l’impatto positivo verso la società si svilupperanno attraverso il supporto alle comunità locali in cui l’azienda opera e la creazione di un luogo di lavoro sicuro e inclusivo per chiunque sia parte dell’ecosistema aziendale.

“Con il nuovo programma vogliamo rendere ancora più definiti e ambiziosi i nostri obiettivi orientati alla sostenibilità, costruendo sui risultati ottenuti fino a oggi e attraverso un approccio sempre più olistico che coinvolga tutte le funzioni aziendali, per collaborare attivamente alla creazione di piani concreti sul territorio - ha dichiarato Wietse Mutters, Amministratore Delegato HEINEKEN Italia -. Nel prossimo decennio di attività il nostro impegno sarà orientato a intraprendere passi decisivi in tre aree: sostenibilità ambientale, sociale e consumo responsabile. Ci impegniamo a essere il primo birrificio al mondo a raggiungere la carbon neutrality lungo tutta la catena del valore entro il 2040, a promuovere programmi volti ad avere un impatto positivo nelle comunità in cui operiamo e sul consumo responsabile. L’Italia ha contribuito in modo più che proporzionale al raggiungimento dei risultati globali e resta un Paese strategico all’interno di questo percorso, siamo quindi entusiasti di poter continuare a costruire insieme su queste solide fondamenta e di rendere ancora più forte e ambizioso il nostro impegno”.

In Italia i risultati ottenuti ad oggi sono frutto di dieci anni di impegno significativo e costante dell’azienda in queste aree. Dal 2010 in produzione si è registrata una diminuzione delle emissioni di CO2 del 60% e del risparmio idrico di oltre il 42%. E il 100% dell’energia elettrica utilizzata in produzione proviene da fonti rinnovabili.

Il piano “Brew a Better Word 2030” riflette l’impegno concreto di HEINEKEN in ambito sostenibilità e si inserisce in una strategia a lungo temine dell’azienda, quale parte integrante del business. Con il coinvolgimento di tutte le parti che costituiscono l’ecosistema interno ed esterno, inclusi partner, fornitori, comunità locali e stakeholder, il progetto coinvolge tutte le funzioni aziendali. Una collaborazione sinergica che ha l’obiettivo di creare piani concreti volti ad attuare sul territorio nazionale le strategie globali e contribuire così al raggiungimento dei traguardi prefissati.