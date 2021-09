Heineken Italia annuncia il programma di sostenibilità “Brew a Better World"

Heineken Italia, la sostenibilità al centro del nuovo programma per il prossimo decennio: “Brew a Better World 2030”

Nuovi ambiziosi traguardi per i prossimi 10 anni sono stati annunciati quest’anno nell’ambito del programma di sostenibilità globale HEINEKEN “Brew a Better World”, con l’obiettivo di costruire sui risultati ottenuti finora grazie al precedente piano lanciato nel 2010 e con un approccio olistico fondato su tre pilastri: sostenibilità ambientale, impatto positivo sulla società e promozione del consumo responsabile.

Costruito sulle fondamenta dei risultati ottenuti nel decennio precedente, “Brew a Better World 2030” è il nuovo programma globale di sostenibilità che sancisce l’impegno dell’azienda per il prossimo decennio, rinnovato e maggiormente focalizzato su alcune aree specifiche, con obiettivi formulati su base scientifica che passano da oltre 80 a 23, e che ha reso più ambiziosi i traguardi che l’azienda si propone di raggiungere al 2030.

Primo birrificio al mondo a porsi un simile obiettivo, HEINEKEN ha annunciato di voler salvaguardare l’ambiente impegnandosi a raggiungere la carbon neutrality in produzione entro il 2030 e di estendere questo impegno lungo tutta la catena del valore entro il 2040. Per HEINEKEN essere sostenibili non significa solo rispettare l’ambiente e le persone, ma anche determinare cambiamenti positivi nella società, per questo uno dei temi su cui l’azienda investe in modo sempre più importante è la promozione del consumo responsabile, tema per cui ogni anno Heineken® si impegna in campagne e iniziative dedicate.

Questo programma va a costruire sugli importanti risultati ottenuti nello scorso decennio, frutto di un impegno significativo e costante da parte dell’azienda. In Italia dal 2010 in produzione si è registrata una diminuzione delle emissioni di CO2 del 60%, un risparmio idrico di oltre il 42% e l’utilizzo in produzione di energia elettrica al 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Durante lo scorso anno, nonostante la pandemia, l’impegno dell’azienda e gli investimenti per ridurre l’impatto lungo tutte le fasi della filiera sono proseguiti con un percorso virtuoso sviluppato in 6 aree: promozione della salute e della sicurezza; tutela delle risorse idriche; riduzione delle emissioni di CO2; supporto alle comunità locali; approvvigionamento sostenibile; consumo responsabile.

I principali risultati che sono stati raggiunti da HEINEKEN Italia nel 2020 sono stati: Consumo Responsabile: 57% budget media e 22 milioni di persone raggiunte con la campagna When You Drive Never Drink;

Sicurezza: è stata garantita la continuità del business durante il periodo della pandemia e una riduzione del 30% dell’indice degli infortuni;

Approvvigionamento sostenibile: 76% della spesa effettuata presso fornitori italiani e 83% del mais di origine italiana;

Risparmio idrico: riduzione del 43% dei consumi dal 2010 e interventi di efficientamento in tutti i Birrifici, con trattamento delle acque in ingresso a Massafra, territorio a scarsità idrica;

Riduzione delle emissioni di CO2: riduzione del 60% delle emissioni dal 2009 e installazione di un impianto a Gas Naturale Liquido ad Assemini;

Crescere con le comunità: o nostri dipendenti hanno donato 3.164 ore di lavoro a sostegno della Protezione Civile italiana impegnata nella pandemia Covid-19.

Il piano “Brew a Better Word 2030” si inserisce in una strategia a lungo temine dell’azienda, dove la sostenibilità è parte integrante del business. Con il coinvolgimento di tutte le parti che costituiscono l’ecosistema interno ed esterno, inclusi partner, fornitori, comunità locali e stakeholder, il progetto coinvolge tutte le funzioni aziendali. Una collaborazione sinergica che ha l’obiettivo di creare piani concreti volti ad attuare sul territorio nazionale le strategie globali e contribuire così al raggiungimento dei traguardi prefissati.

Ultimo grande esempio che riflette l’impegno concreto dell’azienda in ambito sostenibilità è il suo Greener Bar, il primo bar sostenibile, presentato in Italia durante la Milano Design Week, dal 4 al 12 settembre. Realizzato avvalendosi delle più avanzate innovazioni ispirate al settore degli sport motoristici e non solo, grazie all’impiego di nuovi metodi di costruzione, materiali e tecnologie studiate per minimizzare l’impatto sull’ambiente, questo bar è il primo ad essere basato sui principi dell’economia circolare.

Il Greener Bar è stato progettato da Heineken® per dimostrare che, attraverso l’innovazione e la collaborazione, è possibile riusare, ridurre e riciclare per vivere l’esperienza di un vero bar che però ha un minimo impatto sull’ambiente. Tutto quello che è presente all'Heineken® Greener Bar è stato concepito per azzerare gli sprechi, secondo una logica di utilizzo circolare dei materiali. L'Heineken® Greener Bar rappresenta quindi il primo bar per eventi fisici sostenibile che adotta azioni reali per ridurre i rifiuti, l'acqua, le emissioni e l'uso di energia e che fungerà da modello per tutti i futuri eventi, i bar e le esperienze Heineken® in tutto il mondo.

Il Greener Bar è unico nel suo genere, ogni singolo pezzo è infatti sostenibile: dai tavoli costruiti con alberi caduti naturalmente al bancone realizzato con casse Heineken® riciclate, dalle panche ai cuscini realizzati con materiale riciclato al 100%. Non solo, anche l’energia utilizzata per alimentare il bar è rinnovabile al 100% e gli accessori, come i frigoriferi, sono pensati per ridurre al minimo il consumo energetico.