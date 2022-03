HEINEKEN Italia, aperte le selezioni per la nuova edizione del TAP

HEINEKEN Italia, annunciata l'apertura delle selezioni rivolte ai giovani neolaureati per il TAP 2022

HEINEKEN Italia ha annunciato l’apertura delle selezioni per la nuova edizione del TAP, “Talent Acceleration Program” 2022, programma che si rivolge ai giovani neolaureati di talento che desiderano dimostrare il proprio potenziale e intraprendere un percorso di carriera all’interno dell’azienda. Il programma parte con un percorso di formazione lungo un anno, al termine del quale è previsto l’inserimento dei talenti in azienda per continuare il cammino iniziato con lo scopo di far crescere i leader del futuro. I neolaureati selezionati avranno la possibilità di fare esperienza su tutto il territorio nazionale, con una serie di training specifici e momenti di formazione cross-funzionali. In questa edizione 2022, i nuovi talenti saranno inseriti nelle aree strategiche “Commerce” e “Supply Chain”, dove avranno l’opportunità di sviluppare nuove competenze e professionalità con il supporto di professionisti dell’azienda che li guideranno e affiancheranno nel loro nuovo percorso di crescita professionale.

“Il TAP riflette il nostro approccio innovativo nella ricerca di nuovi talenti e nello sviluppo delle persone attraverso l’on-the-job training. Si tratta, infatti, di una vera e propria accademia esperienziale che permette ai giovani di emergere e di portare in azienda idee innovative” ha commentato Mario Perego, HR Director di HEINEKEN Italia. “HEINEKEN è un’azienda in continua evoluzione e con una naturale propensione all’innovazione, caratteristica che ci sta portando ad abbracciare con entusiasmo e flessibilità la trasformazione che stiamo vivendo negli ultimi anni, dove digitalizzazione, sostenibilità e un mindset volto all’inclusione, sono aspetti per noi centrali e imprescindibili. La creatività e la passione per quello che facciamo ci contraddistinguono e devono essere nel DNA di tutte le persone che entrano a far parte della nostra azienda. Non vediamo l’ora di conoscere e accogliere i nuovi talenti”.

HEINEKEN Italia, le modalità di selezione del TAP 2022

Le selezioni sono aperte fino al 22 aprile 2022. Al termine del processo di selezione, nel mese di giugno, i talenti selezionati potranno iniziare il loro percorso in azienda. La domanda di adesione può essere inviata attraverso la piattaforma dedicata. Curiosità, spirito imprenditoriale e approccio digitale sono alcune delle caratteristiche principali del candidato ideale. L’interesse per il mondo birrario e per l’area food & beverage, insieme a doti di flessibilità, curiosità e attitudine verso l’innovazione completano il profilo dei neolaureati che potranno iniziare il loro viaggio professionale all’interno dell’azienda. Test di personalità, logica e convocazioni per colloqui, online e dal vivo, e assessment di gruppo sono alcune delle attività previste dal processo di selezione, per garantire che possano emergere tutte le caratteristiche dei migliori talenti.

Attraverso un percorso professionale mirato, i giovani selezionati potranno rafforzare le proprie competenze e acquisirne di nuove, attraverso progetti speciali e training ad hoc. Il programma prevede un percorso iniziale di 12 mesi accompagnato da un pacchetto retributivo competitivo e da un percorso di crescita chiaro e definito all’interno delle diverse funzioni del Gruppo. Al termine della fase di selezione, i giovani talenti avranno la possibilità di entrare a far parte del Gruppo.