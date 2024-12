Idrobase Group diventa un caso di studio: ridotto il tempo di lavoro dei dipendenti per destinarlo alla formazione

Idrobase Group e la valorizzazione del capitale umano: ridotto del 40% il tempo-lavoro in favore della formazione

Idrobase Group diventa un caso di studio per la valorizzazione del capitale umano. Infatti, l'azienda ha deciso di ridurre del 40% il tempo-lavoro dei dipendenti per dedicarlo alla formazione ed essere pronti alle sfide dell’innovazione come l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. Il percorso è la via nippo-veneta all’applicazione della metodologia Lean-Toyota, oggetto di un recente approfondimento della CUOA Business School, uno dei più qualificati centri formativi in “management” italiani. La trasformazione aziendale è iniziata nel II° semestre dell’anno scorso e terminerà nel 2026, interessando tutti i comparti dell’ “headquarter” a Borgoricco (acquisti, produzione, magazzino, commerciale, marketing, amministrativo, finanziario).

"Abbiamo due obbiettivi dichiarati per migliorare la nostra competitività sui mercati mondiali, condizionati in questo momento di crisi da prodotti a basso costo e qualità: abbattere del 15% i prezzi nei nostri listini, mantenendo caratteristiche e servizio Made in Italy. Contestualmente, migliorare le performance di prodotto e di processo, valorizzando la professionalità della forza lavoro", evidenzia Bruno Ferrarese, contitolare dell’impresa. "I risultati si stanno vedendo ad iniziare dai reparti, dove il metodo Lean è in fase di implementazione: acquisti, magazzino, produzione. Ciò ci ha già permesso di ridurre i prezzi della linea Spara Nebbia, liberando contestualmente energie da dedicare alla crescita professionale".

La trasformazione più evidente è l’abbandono della tradizionale linea produttiva, dove ripetitivamente ciascuno svolge una mansione, in favore invece dell’“oasi produttiva”, dove le fasi lavorative sono interamente seguite dallo stesso addetto. Non solo: l’organizzazione di ogni reparto è “work in progress” attraverso costanti confronti interni per individuare criticità e proporre soluzioni.

"Siamo un’azienda in costante cambiamento con l’ambizione di trasformare il mercato", chiosa l’altro contitolare del gruppo, Bruno Gazzignato. "Da sempre riteniamo che un grande valore di Idrobase sia la capacità di fare squadra come dimostrato anche dall’immediata ripresa a seguito del grave incendio di due anni fa: dopo la realizzazione degli uffici dove si respira aria sana, ora stiamo valorizzando ogni apporto d’esperienza. Vogliamo osare quello, che gli altri non fanno, per contribuire a cambiare il mondo".