IEG, a Rimini torna 'KEY CHOICE - Unlock the future of PPA'

IEG, KEY CHOICE - Unlock the Future of PPA 2025: l'evento di riferimento per il futuro dei corporate PPA e la transizione energetica

Le aziende energivore si trovano ad affrontare la sfida di controllare i costi dell’energia, mitigare i rischi e migliorare la sostenibilità. In questo contesto, i Corporate Power Purchase Agreements (PPA) emergono come strumenti essenziali per la protezione dai picchi di prezzo e per il disaccoppiamento dai volatili costi del gas. Proprio su questa tematica si concentra la seconda edizione di KEY CHOICE – Unlock the Future of PPA, l’evento B2B di KEY – The Energy Transition Expo, organizzato da Italian Exhibition Group (IEG) in collaborazione con Elemens e con il supporto di SolarPlaza.

L’evento si svolgerà il 4 marzo 2025 presso il Palacongressi di Rimini, anticipando la fiera KEY – The Energy Transition Expo, prevista dal 5 al 7 marzo nel quartiere fieristico. La manifestazione si propone di favorire il confronto tra aziende energivore, produttori di energia rinnovabile, trader, off taker, istituzioni e istituti finanziari per incentivare l’adozione dei PPA e supportare la transizione energetica.

Il 2025 rappresenta un anno strategico per il settore dell’energia rinnovabile, con l’attuazione dell’Energy Release e le prime aste del decreto FER X. Secondo un’analisi di Elemens, nel 2024 il mercato italiano dei Corporate PPA ha registrato un record storico, coprendo circa il 60% della nuova capacità contrattualizzata tramite PPA, attestandosi intorno a 1 GW.

“KEY CHOICE è una delle iniziative che KEY dedica alla sua community. KEY non è solo una fiera, ma un vero e proprio contenitore di contenuti di alta qualità, che intercetta le esigenze del mercato per offrire una visione integrata sugli strumenti disponibili per ottimizzare i consumi e migliorare l’impatto energetico e ambientale”, ha spiegato Alessandra Astolfi, Global Exhibition Director della divisione Green & Technology di IEG.

L’evento del 4 marzo si articolerà in due momenti principali: la mattina, dalle 10:00 alle 13:00, sarà dedicata agli incontri B2B e alle sessioni di networking per favorire il dialogo tra aziende e fornitori di energia, mentre il pomeriggio, dalle 14:00 alle 18:00, sarà caratterizzato da un convegno strutturato in due sessioni, in cui esperti del settore analizzeranno le prospettive di sviluppo del mercato delle rinnovabili e il ruolo strategico dei PPA, con particolare attenzione alle nuove garanzie pubbliche.

“Con KEY CHOICE ci rivolgiamo non solo alle aziende energivore, ma anche ai produttori di energia rinnovabile, trader e istituzioni del sistema elettrico. Il nostro obiettivo è creare connessioni tra fornitori di energia e aziende a forte consumo per facilitare la stipula di PPA, strumento essenziale per ridurre i costi e migliorare la sostenibilità”, ha commentato Christian Previati, Exhibition Manager di KEY.

In un contesto di forti tensioni geopolitiche e volatilità dei prezzi dell’energia, i PPA rappresentano una leva strategica per garantire stabilità e prevedibilità nei costi energetici. Andrea Marchisio, Partner di Elemens, ha aggiunto: “Grazie alla competitività delle rinnovabili, i PPA possono offrire una protezione efficace per le aziende energivore, contribuendo allo stesso tempo alla transizione ecologica”.

Durante KEY CHOICE, esperti del settore, istituti finanziari, studi legali e fiscali e rappresentanti istituzionali discuteranno delle opportunità offerte dai PPA, delle politiche di supporto alla decarbonizzazione e dei requisiti di finanziabilità dei progetti energetici. Sarà inoltre approfondito il tema della crescita dei Data Center in Italia e delle loro esigenze energetiche, evidenziando il ruolo chiave delle fonti rinnovabili per garantire un approvvigionamento stabile e sostenibile.