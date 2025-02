IEG, al via la 37esima edizione della manifestazione Enada Primavera

IEG: apre a Rimini la 37ª edizione di Enada Primavera, il più grande evento del gaming e dell'amusement nel Sud Europa

Domani si aprono le porte della 37ª edizione di Enada Primavera, la fiera di riferimento per il settore del gaming e dell'amusement, organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) con la collaborazione di SAPAR. L'evento si svolgerà fino al 19 febbraio presso la Fiera di Rimini, riunendo aziende, operatori ed esperti da tutto il mondo per tre giorni di incontri, convegni e innovazione.

L'inaugurazione si terrà domani presso la Vision Arena e sarà moderata dal direttore di AGIMEG, Fabio Felici. Tra i partecipanti all'evento inaugurale figurano Jason Frost, presidente di EUROMAT, Domenico Distante, presidente di SAPAR, Elisabetta Poso, direttrice Ufficio Apparecchi da Intrattenimento di ADM , Francesco Bragagni, assessore del Comune di Rimini, e Maurizio Ermeti, presidente di IEG .

A seguire, si terrà la cerimonia di consegna dei “Lorenzo Cagnoni Awards” e dei riconoscimenti dell'Innovation District, realizzati in collaborazione con l'ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori). Saranno premiate le migliori innovazioni e startup capaci di offrire soluzioni tecnologiche all'avanguardia per il settore.

Uno degli appuntamenti più attesi è il convegno organizzato da SAPAR alle 14:00, che analizzerà dati di mercato e il panorama del gioco pubblico in Italia. Tra i relatori spiccano nomi di rilievo come Elisabetta Poso (ADM), Jason Frost (EUROMAT), Emmanuele Cangianelli (EGP-FIPE), Domenico Distante (SAPAR), Geronimo Cardia (ACADI) e numerosi altri esperti.

L'evento offrirà anche un'occasione imperdibile per sviluppare networking internazionale e nuove opportunità di business. Quest'anno, il numero di aziende estere è raddoppiato rispetto all'edizione precedente, con espositori provenienti da Cina, Cipro, Israele, Malta, Germania, Regno Unito, Spagna e Taiwan.

In contemporanea con Enada Primavera si svolgerà la 7ª edizione del Rimini Amusement Show (RAS), dedicata all'intrattenimento senza vincite in denaro. Inoltre, torna la 4ª edizione del JJP Pinball Fest Enada by Luxury Games, un torneo di flipper sportivo organizzato in collaborazione con IFPA Italia.

Nei primi due giorni di fiera (17 e 18 febbraio), Enada Primavera condividerà parte degli spazi espositivi con la 10ª edizione di Beer&Food Actress, l'evento di IEG dedicato alla ristorazione fuori casa. I visitatori di Enada potranno accedere anche a questo evento ampliando le possibilità di networking e sinergie commerciali tra i settori del gaming e della ristorazione.

Con un programma ricco di workshop, incontri e nuove tecnologie, Enada Primavera 2025 si conferma il punto di riferimento per l'intero settore del gaming e dell'amusement nel Sud Europa e nell'area mediterranea.