IEG: al via la seconda edizione di 'KEY - The Energy Transition Expo'

IEG, in programma domani a Rimini la 2ª edizione di 'KEY - The Energy Transition Expo'. Previsto l'intervento del Ministro Pichetto Fratin

Grande attesa per la seconda edizione di KEY, The Energy Transition Expo, l’evento di IEG (Italian Exhibition Group) che per tre giorni, fino al 1° marzo, trasformerà il quartiere fieristico di Rimini nel palcoscenico d’eccezione per tutte le tecnologie, servizi e soluzioni integrate per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili. Sono attesi circa 800 brand espositori (oltre il 30% in più rispetto al 2023), di cui circa il 35% dall’estero, con la presenza di aziende di rilevanza internazionale, leader nei propri mercati di riferimento.

Alle ore 12.00, presso la Cupola Lorenzo Cagnoni, Innovation Square, è in programma l’Opening Ceremony, col ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Parteciperanno Maurizio Renzo Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group, Anna Montini, assessora alla Transizione Ecologica del Comune di Rimini, Stefano Locatelli, vicepresidente ANCI e Paolo Arrigoni, presidente GSE. Modera il global exhibition director della Green&Technology division di IEG, Alessandra Astolfi.

La manifestazione, punto di riferimento in Sud Europa, Africa e bacino del Mediterraneo sulla transizione energetica, conferma il format di successo sperimentato a marzo 2023 e torna a consolidare il proprio ruolo di network privilegiato per la community internazionale della transizione energetica, in grado di connettere fra loro i key player del settore e favorire l’interlocuzione con le Istituzioni.

KEY 2024 ha rafforzato la propria vocazione internazionale, ampliando il numero di Paesi presenti e coinvolgendo tutti quelli che dimostrano una potenziale e forte domanda di tecnologie e soluzioni innovative per la transizione energetica. Inoltre, grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE Agenzia, a una rete capillare di agenti internazionali e alla collaborazione con le più importanti Associazioni italiane ed estere, KEY ospiterà circa 300 buyer e delegazioni provenienti da 57 Paesi.

Fortemente orientato alla componente internazionale anche il programma convegnistico definito dal Comitato Tecnico Scientifico di KEY presieduto dal professor Gianni Silvestrini, per offrire agli operatori del settore informazioni e formazione di qualità e un’occasione di aggiornamento professionale, per arricchire le proprie competenze, conoscenze e know-how. Per la seconda edizione, il layout di manifestazione è stato rinnovato: 16 padiglioni in totale, 4 in più rispetto al 2023, 14 dei quali (D1-D7 e B1-B7) divisi in sette aree espositive tematiche.

Nel padiglione C1 troveranno spazio Arene e Agorà per eventi e workshop, mentre nel padiglione A1 si svolge in concomitanza DPE, International Elextricity Expo, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione con l’Associazione Generazione Distribuita, Motori, Componenti, Gruppi Elettrogeni federata ANIMA Confindustria e Federazione ANIE, dedicata all’ecosistema della generazione, trasmissione, distribuzione, sicurezza e automazione elettrica, che presenta l’offerta italiana ed europea dei sistemi e componenti per la generazione e distribuzione di elettricità, che stanno plasmando il futuro energetico in Europa e nel bacino del Mediterraneo.

Nuova veste anche per l’Innovation District, presso la Cupola Lorenzo Cagnoni, Innovation Square, che quest’anno è statopotenziato e prevede per la prima volta quattro percorsi tematici che consentiranno agli espositori e alle Start-up e PMI innovative italiane ed estere presenti in fiera di mostrare prodotti, soluzioni e tecnologie all’avanguardia, fare networking, scambiare idee e intercettare nuove opportunità di business. Presso quest’area, organizzata da Italian Exhibition Group, in collaborazione con ICE, Italian Trade Agency, ART-ER e FONDAZIONE MAI, e con ANGI come Main Partner, si terranno eventi e pitch di presentazione e sarà presente anche un corner per le interviste.

Saranno assegnati per la prima volta il Premio “Start-Up Innovativa” riservato alle Start-up e PMI che si saranno distinte per progetti altamente innovativi per il mercato delle rinnovabili e della transizione energetica, e il Premio Lorenzo Cagnoni per l’innovazione dedicato alla memoria del presidente di IEG e riservato agli espositori per i sette progetti più innovativi presentati in ciascuno dei sette settori merceologici di KEY.

KEY, The Energy Transition Expo riserva spazi dedicati ai settori protagonisti della transizione energetica, lungo un percorso espositivo che si snoda attraverso sette aree tematiche distinte, ma allo stesso tempo connesse fra loro per valorizzare tutte le sinergie esistenti: dal solare fotovoltaico all’eolico, dalle tecnologie, progetti, stato dell’arte ed evoluzioni future della produzione e stoccaggio dell’idrogeno all’efficienza energetica e all’edilizia sostenibile nel Sustainable Building District, fino allo storage statico residenziale e industriale e utility scale, alla e-Mobility e alla Sustainable City.

KEY 2024 mantiene i riflettori puntati sui temi dell’efficienza energetica a 360° e sulle trasformazioni che stanno interessando il mercato dell’energia, senza dimenticare le politiche energetiche e climatiche in Europa e in Italia, i numerosi vantaggi che la transizione energetica offre ai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, le principali innovazioni tecnologiche e le nuove opportunità finanziarie. Mercoledì 28 febbraio, il KEY ENERGY SUMMIT costituirà l’occasione per presentare, alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, lo studio di Althesys dal titolo "Il governo del sistema, la chiave per la transizione. Una strategia coordinata per rinnovabili, storage e reti per decarbonizzare l’Italia".

A seguire, la Tavola Rotonda dedicata alle proposte delle Associazioni delle rinnovabili, a cui partecipano ANEV, ANIE Rinnovabili, Assoidroelettrica, CIB (Consorzio Italiano Biogas), Coordinamento FREE, Elettricità Futura, Federidroelettrica e Italia Solare. Mercoledì 28 febbraio si terrà anche il ForumTech dell’associazione Italia Solare, rivolto a produttori, progettisti, installatori di impianti fotovoltaici e a tutti gli attori della filiera connessa al fotovoltaico, che vogliono approfondire le novità e le opportunità tecnologiche e normative presenti sul mercato, per rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi di un settore in continua evoluzione.

Giovedì 29 sarà presentato Filiere del futuro: 2° Rapporto sulla geografia produttiva delle rinnovabili in Italia, promosso e realizzato da Fondazione Symbola e Italian Exhibition Group, in collaborazione con le principali Associazioni di categoria del comparto, per analizzare le prospettive di sviluppo delle rinnovabili al 2030 e ricostruire le caratteristiche e la distribuzione territoriale e settoriale delle imprese attive e potenzialmente attive nelle filiere del fotovoltaico, eolico, idroelettrico, solare termico, geotermico e bioenergie. Sul fronte internazionale, Res4Africa curerà un evento preparatorio al G7 Energia di Torino, dal titolo Scaling-Up a sustainable electrification in Africa, for Africa with Africa. Side Event RES4Africa, Towards G7 Energy diviso in due sessioni dedicate rispettivamente a Nord Africa e Medio Oriente e ai Pesi sub-sahariani, in programma il 29 febbraio e il 1° marzo.